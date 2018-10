El León está donde merece

2018-10-29 00:00:00 | FRANCISCO VELA | @pacovela

León fue goleado por el Puebla y se estrelló en el duro suelo de su realidad

William Yarbrough lamenta una anotación del Puebla. Foto: Omar Ramírez



De 'Salón de fiestas' a 'Tanatorio'. Cuatro goles en contra azotaron al León contra el suelo de su realidad, un equipo de momentos…pero más malos que buenos.

El León fue llevando el torneo a varios escenarios, la mayoría negativos pero hasa la fecha 14 con argumentos matemáticos para pelear por la calificación, hasta la noche de este domingo, cuando certificó su eliminación en su propia casa.



León tenía en su cancha la mesa puesta para servirse un triunfo, pero encontró la plancha fría de la morgue. Quisieron pero no pudieron. Puebla no alcanzó ni a sufrir su paso por el pasto del Estadio León. que como hace mucho no le favorecía.

Errores individuales, en ataque y en portería, aceleraron el proceso de descomposición del 'cuerpo de juego' que propuso el equipo verdiblanco.

Goleada de escándalo, por lo abultado del número, pero pocas veces tan congruente con lo que pasó en el terreno de juego y también con todo lo que mostró el León en 14 jornadas.



Ínfimas posibilidades matemáticas de calificar, pero futbolísticamente inexistentes: León, hoy más que nunca, merece estar en el lugar en la tabla general en el que está y por tercer torneo consecutivo, fuera de una Liguilla.

Comenta este texto con Paco Vela en Twitter: @pacovela