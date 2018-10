2018-10-28 06:00:00 | Omar Oseguera | @omaroseguera

¿En qué momento vale más un triunfo ante rivales de una zona del continente que uno ante competidoras de todo el mundo?

Yesica Hernández con la medalla que ganó en Argentina 2018. Foto: Cortesía



De pena AJENA. Que no vaya a ganar Yesica Hernández el Premio Nacional del Deporte, porque ahí sí, dónde nos escondemos como estado. No es nada contra Liliana Ibáñez, tremenda mujer y atleta, de las mejores de la historia, ganadora, un ejemplo y la

menos culpable en esta historia. Pero querida Lili, lo sabes, no era para ti el Premio Estatal del Deporte 2018.

Sí, son nueve medallas en Barranquilla, tres de ellas individuales, récords nacionales y un currículum espectacular, envidiable, que debería poner a esta sirena celayense en el puesto que quiera cuando se retire. Pero, por favor querido jurado integrado por proceso de insaculación por la CODE, es ¡Un ORO OLÍMPICO!, histórico, nunca antes visto en Guanajuato, descomunal, emocionante, con raíces de las que ya platicamos.



“Oseguera, ¿que allá en Guanajuato ganan un oro OLÍMPICO a cada rato, o qué?”, me escribió un colega de la Ciudad de México, para luego agregar un “Ya ni chin…”. ¿Qué le respondí? “Perdón”, perdón por esos representantes de las Asociaciones Deportivas que fueron parte del jurado y que, con un análisis supremo, quizás inalcanzable para todos los que estúpidamente creíamos que ese PED tenía nombre, votaron por Liliana como número uno.

Según estos humanos, el oro OLÍMPICO de Yesica es bueno, pero no tanto. El haberle ganado a las mejores del MUNDO y no sólo a una parte del continente, según estos directivos, es algo padre, pero insuficiente para convencer a su delicado y supremo

juicio. Me encantaría conocer sus argumentos, si es que los hay, para no haber puesto a Yesica como uno. No quiero pensar, aunque debo hacerlo, que su voto fue por amistad, por algún interés deportivo. Igual y fue “Porque quise, ¿cómo ves?”, y listo, al final es su punto de vista y ni hablar, a bancársela.

Pero no se vale, esos lineamientos de insaculación no son justos. Mira que elegir al titular de la Asociación de Tenis y al de Softbol... con todo respeto, mejor echamos un volado. La cara de Isaac Piña, luego de la elección, lo decía todo, me representaba a mí, al gremio, a los propios deportistas, menos a éstos, los del análisis supremo.



Y ojo, no es por el premio de 22 mil pesos que recibirá Liliana y el resto de los ganadores del Premio, es por el valor moral y la valentía para ningunear un ORO OLÍMPICO nunca antes visto. Los envidio por eso, hay que tenerlos bien puestos, para

regarla de esta manera.

PD. Tranquilo Walter, tu penal fallado, comparado con esto, sí fue un volado. ¿Por qué lo fue, verdad?

