¿Y la afición? En un desangelado Estadio León, La Fiera se enfrenta a Puebla

¿Y la gente?

En los primeros minutos del partido entrecorrespondiente a ladelhubo variosen las tribunas del, pues la(pese a la promoción en taquilla) no cumplió con una muy buen entrada en el inmueble felino.Aunque la zona correspondiente a la puerta 5, donde se ubica la porra esmeralda, no se notaba del todo, en la zona de preferente, zona A y la puerta 10 podían observarse varios huecos incluso cuando el choque había iniciado.Debido a los resultados negativos y la falta de triunfos en casa, un sector de la afición verdiblanca ha dejado de asistir al estadio pero no sólo este torneo, sino también en los anteriores cuando no se encontraba la manera de salir del hueco.Existen otros, sin embargo, que siguen cerca de su equipo sin importar lo que suceda, y varios de ellos asistieron esta noche al duelo contra los poblanos que tampoco han tenido la mejor de las campañas.