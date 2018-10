Abuchean a Walter González en el Estadio León

Polémica en la Copa MX

El paraguayono fue titular en el partido que protagonizaron, pero cuando ingresó de cambio no se salvó de losde laEsta semana, el delantero felino estuvo en el ojo del huracán debido alque realizó antes de cobrar elque falló ante, en la final de la, y que generó algunasen redes sociales.Esta señalaba que elrealizado fue para indicarle al arquero de La Máquina el lugar hacia el que supuestamente, dirigiría su disparo.Un sector de la afición esmeralda no tomó en cuenta esta situación, sin embargo, hubo otro que notó el detalle y no dudó en pensar quehabía hecho el gesto a propósito. Estos fueron los queal sudamericano cuando ingresó a la cancha por Leonel López."¡Vendido, vendido!", era el grito que más se escuchaba en las tribunas del, además, se escucharon variosdirigidos al delantero que llegó este torneo proveniente de Pachuca.Los compañeros del esmeralda mostraron su apoyo desde el primer minuto, incluso desmintiendo los rumores que señalaban a, lo mismo hicieron varios comentaristas del medio, quienes pidieron no exagerar ni poner en duda el profesionalismo de un jugador.