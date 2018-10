Debuta el VAR en León y le 'quita' dos goles a La Fiera

¡VAR EN LEÓN Y NO HAY PENAL! #LaFieraxFOX El árbitro Jorge Isaac Rojas utilizó la tecnología del videoarbitraje para desestimar su marcación inicial.



En vivo por FOX Sports 2 y plataformas digitales ️ pic.twitter.com/7VLLvToTxP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 29, 2018

Ante, el árbitro central utilizó por primera vez el Video Assistant Referee () y el resultado no fue nada favorable paraEn el primer lapso ante el equipo de Enrique Meza,sufrió en dos ocasiones la aparición delque se utiliza, como prueba, desde la jornada pasada en laprimero por unque no se marcó, y unque fueEstaba por cumplirse la primera media hora del encuentro, el equipo de Ignacio Ambriz ya perdía por marcador de 1-0, cuando Juan Josécirculaba con el balón por la banda derecha, metió un balón al área dirigido a Mauroque buscaba quitarse la marca de Vladimirmuy cerca del poste derecho de Vikonis.La jugada es apretada aunque no se ve un claro jalón, ni siquiera un empujón desobre el "Matador", quien tampoco cayó dentro del área. El árbitro Jorge Isaac Rojas no dudó en marcar elaunque después decidió revisarlo con el, al final, la pena máxima no se marcó.Minutos después, y también gracias al, se leundebido a que estaba en posición adelantada. Después de esa jugada,anotó su segundo gol del encuentro.