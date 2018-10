Colillas de cigarro son la basura que más contamina los océanos

Ninguno tiene pareja, o al menos 'que se sepa'; Pablo Montero y Daniela Alexis Barceló, 'La Bebeshita', terminaron hace poco con sus relaciones y tras una publicación se especula que podría haber algo entre los dos.Barceló ha causado polémica desde que apareción en Enamorándonos, aunque 'se ventiló' que en el programa no la tratarían muy bien e incluso le tendrían apodos despectivos. FOTO: Tomada de Paparazzi México Kadri.Como relata TVNotas, el cantante terminó su matrimonio y la concursante de Enamorándonos cortó con su ex novio en pleno programa de TV Azteca.Ella habría sido invitada a la presentación de Montero, y en Instagram Stories le agradeció. Las palabras, expresiones y el corazón en la foto provocaron varias reacciones, aunque en la foto no aparecen ellos solos.Alexis acudió al evento con un colorido vestuario que dejó parte de sus atributos al descubierto, y junto a ella estaba el cantante.También hay un video donde 'La Bebeshita' canta 'Se me olvidó otra vez' al lado de las otras dos mujeres, durante la presentación.