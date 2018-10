Eiza González nació el 30 de enero de 1990 en Caborca, Sonora. Es hija de la ex modelo Glenda Reyna y de Carlos González, quien falleció en un accidente de motos cuando Eiza aún era una niña.A los 14 años la actriz entró al CEA de Televisa y logró un protagónico dos años después, en "Lola, érase una vez".La actriz trabajó al lado de Aarón Díaz y comenzó a ganar popularidad; en el 2008 modeló para el diseñador Mauricio Olvera.En 2010 protagonizó "Sueña Conmigo" con Santiago Raimundo.Ya en 2012 aparecía aún más cambiada, y se le fotografió cuidando a su sobrino Luca.En 2013 se mudó a Los Ángeles para seguir actuando, con la serie "From Dusk till Dawn".En 2014 la actriz lució su cuerpo en los Grammy Latino en Las Vegas; también apareció en 2015 en la premier de "The Gallows".Tras su aparición en la serie de Robert Rodriguez en 2014 la actriz ha seguido escalando peldaños en Hollywood. Apareció en "Casi Treinta" con Manuel Balbi.A la actriz se le ha visto con un estilo más elegante y sofisticado, con vestidos de diseñador y cerca de famosas celebridades.Actuó en Baby Driver junto a Ansel Elgort, Kevin Spacey y Jamie Foxx.Es tan seguida como criticada, pues en casi cada publicación que hace en su Instagram, se leen comentarios sobre 'sus operaciones' y lo bien que se ve 'después de recurrir al bisturí'.Con información de Clase y redes sociales.