“Estrenamos nuestro segundo disco hace unos días, y bueno, entre una de esas canciones está una que habla de lo difícil que es una relación de larga distancia, pero que curiosamente, entre más lejos, más cerca se pierde”, dijeron.

enloqueció a más deque cantaron hasta raspar sus gargantas.La agrupación colombiana repitió concierto en la ciudad, ahora para presentar las rolas más famosas de sus dos discos (), que les han valido colocarse entre el gusto del público femenino.Tras entrevista, en donde platicaron sobre sus planes, el balance de año y lo que viene; los chicos se prepararon en el camerino, antes de salir a redondel, meditaron y se dieron fuerza.Después de las 9 de la noche, comenzó el viaje musical, uno que se transportó en notas de dolor, amor, alegría y esperanzas.Pero antes, la música defue la encargada de amenizar el momento, para después dar paso a estos artistas que se han internacionalizado al hacer ‘clic’ con el sentimiento de sus admiradores mexicanos.A unos días del lanzamiento en físico de su disco, la banda se mostró abierta, improvisando y complaciendo a las fans guanajuatenses., sonrieron al salir a escena, tomaron su lugar y comenzó la fiesta con un intro.“Mi nuevo vicio”, “En un sólo día”, “Aprender a quererte”, “Cuando nadie ve”, “Acuérdate de mí”, “Di que no te vas”, “Yo contigo, tú conmigo”, “Besos en la guerra”, fueron los primeros regalos.Entre lo oscuro, una de las fans logró pasar seguridad y abrazar a Juan Pablo, otras más quisieron seguir su ejemplo, sin éxito.Pancartas como: “Hoy es mi cumple, éste es mi regalo”, “Villa te amo”, “Son lo que más quiero”, motivaron a la banda, que agradeció por los detalles de amor.“El embrujo”, “Otras se pierden”, antecedieron al agradecimiento por acompañarlos esa noche.Con “Punto y aparte” muchos celulares iluminaron la escena, el baile romántico fue el más grabado por las jovencitas (en su mayoría adolescentes).En “Sé que te duele” todas se levantaron a bailar, e invitaron a sus amigas a hacerlo.“Ladronas”, “Mil tormentas”, “Cuanto me dueles”, antecedió a la salida falsa, una con la que las chicas comenzaron a sentirse desesperadas.A las 10:30 de la noche, todo quedó en oscuro, y después de cinco minutos, volvieron a escena con “Amor con hielo”, una de las más famosas, y que ha inspirado a frases con camisetas.Muchas de las niñas, cantaron y saltaron por el corazón roto, algunas estaban en plan de tener novio, y otras disfrutaron la vida con “Una vez más”.“Yo no merezco volver” y “Cómo te atreves” fueron el mejor sello, antes de que la banda se presentara y provocara muchos gritos, ellas agradecieron el momento, las notas y hacerlas soñar tanto.Como siempre, la banda prometió volver en 2019.