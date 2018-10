Proyecto de presupuesto del IEE busca incrementar partida a prensa y telefonía

24 VECES INCREMENTARÍA PARTIDA PARA DIFUSIÓN

AMPLIAR 14 LINEAS MÁS DE CELULAR, SIN JUSTIFICACIÓN



NO HUBO CONVOCATORIA PARA ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO



Lo anterior, dijo Hernández Abogado, “falta a la verdad, al menos por cuanto hace a que consejeras y consejeros electorales hayamos sido requeridos para la elaboración del presupuesto o incluso partícipes de alguna elaboración conjunta”, señaló.

Pese a la austeridad en gastos que buscan dependencias públicas, el Instituto Electoral del Estado (IEE) pretende en 2019 las partidas para difusión, suscripciones y telefonía celular. De acuerdo con Augusto Hernández Abogado, consejero electoral que se opuso al proyecto de presupuesto 2019 presentado y avalado por mayoría el pasado jueves, no existe una justificación de estos incrementos que diseñó el área de Administración y la presidenta del organismo, Guillermina Vázquez Benítez.

Por ejemplo, en la partida 361001, en el rubro de difusión de programas y actividades gubernamentales, se busca disponer de un presupuesto de 3 millones 577 mil 2 pesos para 2019, cuando en este año la partida fue de 148 mil 350 pesos.

Lo anterior representa el incremento solo para la actividad general; además, en el proyecto se busca un incremento de un millón 81 mil 80 pesos para la difusión de las actividades electorales que inician en septiembre del próximo año, en contraste con los 585 mil 300 pesos presupuestados en 2018.

Otra observación del consejero electoral, es en la partida 215001 de Suscripciones a Publicaciones y Periódicos, en la que busca pasar de 180 mil pesos (ejercidos este año) a 240 mil pesos solo para actividades generales; mientras, para actividad electoral se busca 667 mil 464 pesos, siendo que este año no hubo partida para este rubro.

Finalmente, en la partida identificada con el número 315001 para Telefonía Celular, el proyecto presentado por Guillermina Vázquez busca un presupuesto de 238 mil 4 pesos para 2019, cuando en 2018, el recurso autorizado fue de 117 mil 164 pesos.

El recurso sería para ampliar a 14 líneas telefónicas adicionales a las cinco que existen, intención que, de acuerdo con el consejero Augusto Hernández.

NO HUBO CONVOCATORIA PARA ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO

Pese a que en el considerativo III del acuerdo de proyecto de presupuesto se hace referencia a un requerimiento por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración, para la elaboración de presupuesto a cada área del IEE (incluyendo a las y los consejeros electorales), no hubo consulta.