Ante riesgos ambientales, empresas sustentables

Un ejemplo de negocio que busca disminuir el daño ambiental es la comercialización de productos desechables hechos a base de elementos orgánicos. Estos se biodegradan en un tiempo de 90 a 240 días, ya que son consumidos por bacterias y microorganismos de la tierra.Ante esto y con el objetivo de contribuir a generar un cambio positivo en la sociedad y de cuidar el planeta, nace la empresa social y ecológicamente responsable ‘BioCel’.Esta empresa tiene poco más de un mes de haberse establecido en el municipio de Celaya y ofrece a los ciudadanos una gran variedad de productos desechables hechos a base de fécula de maíz, caña de azúcar, hueso de aguacate, entre otras materias primas, lo que hace que sus productos, además de degradarse rápidamente, sean 100% compostables.“Teníamos la intención de hacer algo por Celaya, realmente veíamos que es demasiada la basura que se genera y no hay conciencia de ello, entonces tuvimos la inquietud y la iniciativa de empezar a traer estos productos”, comentó Ernesto Romero Pérez, socio fundador de BioCel.De entre los productos que ofrecen a sus clientes se encuentran las bolsas, cubiertos, accesorios, vasos, charolas, platos, contenedores, bowls y retail.Cuentan con 15 certificados que los respaldan como una empresa 100% responsable con el medio ambiente y que ofrece a los comerciantes la posibilidad de sustituir sus plásticos por productos de la mejor calidad.Cabe mencionar que además ofrecen a los negocios la oportunidad de personalizar sus desechables.“Queremos contribuir para Celaya, para Guanajuato y para el mundo. Ya basta de estar dañando tanto a nuestro mundo. Hay que limpiarlo, nos toca a nosotros hacerlo, con que cada quien hiciera lo suyo estaríamos librados”, manifestó Eduardo Haro Ulloa, socio de BioCel.BioCel trabaja en coordinación con la empresa fabricante de estos productos Ecoshell, siendo distribuidores exclusivos en Celaya y en el estado, según explicó Ernesto Romero, también dijo que han tenido buena respuesta de la gente ya que cada vez hay más personas interesadas en contribuir con el cuidado del medio ambiente.Comentó que actualmente están buscando extenderse a Salamanca, Irapuato y San Miguel de Allende en donde han tenido la mejor respuesta de los negocios.“Además de los comerciantes, también los padres de familia y las amas de casa están interesados en no volver a usar plásticos, sin embargo, los desechables ecológicos son de un 20% a un 35% más costosos que los desechables hechos de unicel y plástico, pero al ser compostables contribuyen muchísimo al cambio. Hace falta generar más conciencia”, dijo.Señalaron que en México ya hay tres estados que prohíben las bolsas de plástico, unicel y popotes en establecimientos comerciales, entre ellos Querétaro, mientras que otros seis están legislando para aprobar esta iniciativa, como Jalisco.Al ser Querétaro y Jalisco estados vecinos de Guanajuato, tienen la expectativa de que Guanajuato no tarde en adoptar y legislar esta iniciativa.Ecoshell fue fundada en el año 2010 y es considerada la empresa líder en este ámbito en México gracias a la más amplia gama de empaques, bolsas y desechables hechos a base de plantas que logran biodegradarse de 90 a 240 días sin dejar residuos tóxicos en el medio ambiente.Los desechables biodegradables Ecoshell han sido desarrollados para cuidar al medio ambiente y gracias que los micro-organismos se alimentan de los productos estos logran reintegrarse a la naturaleza.“Estamos seguros que nuestra gama de productos se ajusta a tus necesidades; son excelentes para restaurantes, oficinas, hoteles, tiendas e incluso para tu casa y cualquier lugar donde usas desechables y bolsas. ¿Por qué´ seguir usando plástico o unicel que contaminan nuestro medio ambiente?”, Ecoshell.Al no encontrar productos orgánicos en la ciudad y preocupada por dar una mejor alimentación a sus hijos, la nutrióloga Ana Lucía Alfaro tomó la decisión de iniciar la empresa Seminka, convirtiéndose en la primera tienda orgánica en Irapuato.Fue hace 5 años cuando la especialista detectó que había muchos casos de niños con déficit de atención e hiperactividad, por lo que estudió el tema y encontró alimentos que podrían mejorar la calidad de vida de los menores.“Hice un estudio de sensibilidades a los alimentos, al darme cuenta que mis hijos tenían sensibilidad a huevo, lácteos y azúcar, iba al supermercado y no encontraba nada además de frutas y proteínas naturales, de ahí nace la empresa”, dijo.La nutrióloga inició con una pequeña tienda a un costado de su casa, y al ver que sus clientes estaban interesados en conseguir más productos orgánicos, decidió establecerse en grande, en una tienda ubicada en la calle Guadalupe Victoria en Prolongación La Moderna.Seminka trabaja con alrededor de 100 proveedores, más del 90% de ellos nacionales de San Miguel de Allende, Monterrey, Querétaro y Ciudad de México, quienes proveen de productos saludables, que cuentan con certificaciones y siempre con ingredientes verificados en las etiquetas.En la tienda se pueden comprar todo tipo de abarrotes, cereales, snacks, pastas, panes, proteínas animales, lácteos orgánicos, productos veganos, productos sin azúcares refinadas, verduras orgánicas, semillas, granos, nueces, arroces, extractos naturales, herbolaria, omegas, probióticos naturales, productos de belleza y suplementos de alta calidad.Ana Lucia Alfaro comentó que el principal beneficio de consumir productos orgánicos es la disminución de toxicidad en el cuerpo, pues son ingredientes que no incluyen elementos procesados que pueden dañar el cuerpo.La propietaria de Seminka invitó a los irapuatenses a conocer los productos naturales y orgánicos, pues son importantes para cuidar su salud de forma consciente, mejorar su calidad de vida e incluso tener mejor actitud.“El cuerpo sana rápido pero necesita constancia, puedes ver resultados rápidos pero necesitas ser constante, los invito a que lo prueben, a que lo vivan y que puedan proyectar la salud y bienestar”, puntualizó.Apoyada con una nutrióloga, Ana Lucia Alfaro ofrece consultas para tratar los hábitos alimenticios de las personas, enfocadas a atender el intestino para generar encimas y regenerar las células del cuerpo.“Sólo se necesita querer cambiar, vienen a consulta a aprender a comer lo que hay en la tienda, no se trata de atiborrar, sino de ir cambiando la alacena poco a poco, para que en casa tengas cosas saludables”, dijo.La consulta, que es con previa cita, incluye asesoría y un menú de 4 semanas, todo personalizado a los padecimientos que tenga la persona que acude a buscar un cambio de alimentación.Conectar con lo orgánico y ofrecer alimentos saludables de la mejor calidad, es la visión de VerdeMenta, boutique de productos orgánicos, naturales y artesanales, que desde hace 4 años da servicio en Irapuato.VerdeMenta surgió de la necesidad de encontrar un lugar que contara con productos sin procesos químicos, así como brindar una opción de alimentación sana, tanto en el área de barra como en estantería.“La gente en Irapuato ya se cuida más, ya saben más de los productos naturales y orgánicos, por lo tanto, los buscan, Irapuato ya es una ciudad grande que tiene necesidades de este tipo de lugares, por eso seguimos aquí”, refirió.Enfatizó que, aunque se puede pensar que los productos orgánicos son más caros, estos tienen mejores beneficios para la salud, e invertir en ellos representa una forma no sólo de estar saludables, sino una inversión a futuro para su calidad de vida.“Desde que llegan al lugar tratamos de darles una explicación de lo que manejamos en la tienda, que aportaciones tiene, que beneficios y por qué consumirlo, es ahí la importancia, muchas veces llegamos y vemos un precio más caro, sin saber los beneficios que aporta a comparación de un producto con químicos, ahí se hace la diferenciación”, destacó.Los productos de VerdeMenta son en su mayoría de proveedores nacionales, pues al ser una microempresa local buscan el beneficio para el sector, pero también cuentan con proveedores internacionales.La boutique de productos orgánicos, naturales y artesanales da servicio de lunes a viernes de 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, mientras que los sábados y domingo el horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y se puede conocer más de lo que ofrecen en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, o a través de la página www.verde-menta.mx.Cabe señalar que VerdeMenta obtuvo un reconocimiento en la Presea Fresa Platino 2018, en la categoría de joven emprendedor, pues incursionó en un rubro poco explotado en la ciudad.El propietario de VerdeMenta indicó que tienen proyectos de expansión, pues esta tienda podría convertirse en una cadena o franquicia el siguiente año, además de que implementarán más alternativas de alimentación saludable.“Es ver la posibilidad de franquiciar o hacer cadena, expandir este tipo de microempresa que cumple con los estándares que la gente pide”, refirió.Asimismo, invitó a los irapuatenses a atreverse a probar nuevos productos orgánicos, que también resultan deliciosos, de calidad y ayudan a mejorar su salud.