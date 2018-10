Califica de ‘perversión democrática’ consulta del NAIM

“Nos parece una perversión democrática, que debe enfrentar con todo rigor el presidente electo, no es posible que antes de la toma de posesión ya estén cometiendo estas pifias y errores, violaciones flagrantes a la ley, a la vista de todos y que no pasa nada. Condenamos de manera expresa desde ahora que se quiera fincar en los gobernados una decisión de tan alta trascendencia como es si se continúa o no la construcción de un aeropuerto en el valle de Texcoco”, señaló.

Boletas sin foliar



“O hay instrumentos tecnológicos, aplicaciones, que pudieron haberse vinculado con algunas plataformas a través de celulares para darle un poco de seriedad, que no la tiene desde el punto de vista jurídico, ni político pero por lo menos se la hubieran dado desde el tecnológico”, manifestó el líder del blanquiazul.

Mal manejo de datos personales



“Quienes hayan tomado fotografías de las credenciales infringieron gravemente la ley de protección de datos personales, porque no son personas facultadas, no tienen la personalidad jurídica, nadie le dio las atribuciones de tomar los datos personales de las personas que fueron a votar”, apuntó.

Laque se está haciendo a la ciudadanía para presuntamente decidir sobre el destino del, es unafinalmente, acusó A, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en León.Además reprochó que la consulta se esté haciendo sin ningún rigor ni científico ni metodológico, respecto a lo que debería tomarse en cuenta para que tuviera validez.Ling recordó que entre las irregularidades estuvo que lasy cuántas no se usaron y encima de todo la población a la que aspiraban llegar, 500 mil, no es ni el 1% del total de electores.Considera que para haberla hecho de manera correcta, debieron haber recurrido a la asistencia de organismos con la capacidad para este tipo de consultas como lo es el Instituto Nacional Electoral (INE).Y advirtió también que el haber hecho un, puede tener graves consecuencias.Criticando además que los que estuvieron recibiendo los votos no van a tener una sanción por esta situación.

