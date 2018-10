Puro susto

Si lo que querían era llevarse un buen susto, lo consiguieron quienes asistieron algracias alY es que el viernes por la noche, dentro del: “Veneno para las hadas” y “The taking of Deborah L”.La primera la pasaron a las 8 de la noche y la otra a las 10 p.m. y mientras los asistentes estaban muy atentos,A más de uno se le detuvo el corazón cuando se dieron cuenta de que dos extrañas mujeres estaban acompañándolos. “Me sacaron un buen susto, estaba viendo la película y de pronto de reojo vi que alguien estaba a mi lado y creí que era más gente que iba llegando y cuando le vi la cara casi me hago del baño”, comentó una espectadora.La proyección de las películas se hizo afuera de la capilla del panteón y las únicas luces eran las veladoras de las gavetas y unas color morado que se pusieron en el sitio, por lo que el lúgubre lugar fue perfecto para la cartelera.Durante el ciclo se proyectaron las películas “La maldición de la llorona”, “The autopsy of Jane”, “The witch” y “Hereditary”.Estas “noches de panteón”, fueron la novena edición y la gente salió muy contenta.

