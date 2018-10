Municipio buscará destinar recurso federal en obras para evitar regresarlo

Periodo electoral retrasó apoyo

A un par de meses de terminar el año, elque tuvieron este año por parte de recursos federales denominadosEstos se clasifican en dos, el(FISM) y el(FORTAMUN).Detallaron que del FISM, tuvieron acceso a 245 millones 957 mil 641 pesos; de los cuales ya solo quedan por ejercer 45 millones 584 mil 57 pesos.Del FORTANUM se obtuvieron 951 millones 188 mil 68 pesos; de estosRecordaron que estos fondos se van suministrando todo el año, pero el del, pues son fondos dirigidos al desarrollo de la sociedad vulnerable.Sin embargo los poco más de 45.5 millones que quedan por ejercer, están en proceso de cierre de convenios, firmas de autoridades estatales y federales y municipales, para queEn el caso del FORTAMUN, de los 69 millones que faltan por ejercerse señalaron que no están en riesgo de tener que ser devueltos, pues en caso de no conformarse la asignación a proyectos por tiempos de ejecución,, por lo que el recurso no se perdería.