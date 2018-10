¡En libertad ex secretario de finanzas de Filiberto Hernández!; enfrentará proceso sin pisar la cárcel

MP SOLICITABA PRISIÓN PREVENTIVA

El ex secretario de finanzas de, acusado de peculado por 10 millones de pesos en agravio a la administración pública, continuará su proceso en, toda vez que no le impusieron la prisión preventiva como medida cautelar.Así lo resolvió la juez de control, Sissi Anette Rodríguez Fernández, enefectuada la noche de este domingo, 28 de octubre, en la sala cinco de los JEl imputado, J.A.C.E, que laboró en la administración del alcalde(quien también enfrenta un proceso por), tendrá que presentarse cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares.Además, no podrá salir de los municipios de Mineral de la Reforma o Pachuca y, por lo tanto, del país.Por tal motivo, la juez de control solicitó girar una orden migratoria durante el tiempo que dure el proceso, para impedir su salida de México.Desde este momento, eltiene prohibido acercarse a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma. Tampoco podrá comunicase con trabajadores de la administración 2012-2016.Así pasó:La tarde del domingo, agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción detuvieron en Pachuca al ex funcionario municipal.Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó como medida cautelar laSin embargo, la juez Sissi Anette determinó que dicha medida no reunía los requisitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.Asimismo, argumentó que el 19 de abril, J.A.C.E, solicitó fecha y hora para comparecer en su audiencia inicial, motivo que muestra disposición para enfrentar su proceso.Sin embargo, en caso de incumplir con lo que determinó la juez, el ex titular de finanzas sería acreedor a una orden de aprehensión y perdería su libertad.La causa penal 146/2018 es bajo la cual el exfuncionario de Mineral de la Reforma se encuentra vinculado a proceso.