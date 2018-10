Perdón a Cipriano Charres no debió otorgarse; familia estaba en shock: Xóchitl Gálvez

“La familia del joven que lamentablemente falleció no estaba en condiciones de otorgar el perdón legal, pues estaban atravesando por un estado de shock. Obviamente si es una gente humilde y siente cierta presión, los padres no estaban en condiciones de tomar ese tipo de decisiones, eso me parece injusto”, opinó.



CONDENABLE QUE CIPRIANO HAYA BUSCADO PRIMERO EL PERDÓN LEGAL



“Todos vimos que el accidente se debió al exceso de velocidad. No hay duda, se pasó el alto. No sé si él o su acompañante, pero sí vimos (en un video) cómo el Diputado salió del lado del conductor de la camioneta y no le importó que la persona se estuviera quemando dentro del auto, mejor otras intentaron sacarlo con una barreta”, indicó.

Elque se concedió al, y a su, Alan Moreno, por el accidente en el que falleció un joven de 21 años, no debió otorgarse, ya que la familia no estaba en condiciones de hacerlo.A 24 días delocurrido en, por el cual la semana pasada se inició un proceso de desafuero contra el legislador federal, la senadora de la República,, consideró que debeninstancias protectoras deEn entrevista con AM Hidalgo, la senadora oriunda del municipio Francisco I. Madero condenó que el legislador federal de Ixmiquilpan, primero, haya huido de la escena del crimen y, en menos dos días, presionado para que le otorgaran el perdón legal.La también ex candidata a la gubernatura dereprobó la conducta de Charrez Padraza, pues "un ser humano que abandona a su suerte a un conductor, con quien se vio involucrado en un accidente y por su imprudencia, es sumamente condenable, pero ahora le toca la procuraduría determinar si el señor iba o no manejando", indicó.