"Queremos claridad, transparencia, y que en un momento dado no se ponga en riesgo la economía del país, porque no sólo es lo que está aplicando del erario el actual presidente para la construcción, sino que en caso de que esto se vaya abajo o que no sea transparente, también se pierde en términos de confianza-país, y entonces bajarían las inversiones y el empleo, afectándose de manera directa a la gente, pues de no haber ingreso familiar, vamos a tener problemas sociales", concluyó el Diputado federal panista.