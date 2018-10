‘Lluvia’ de bombas a demócratas

Debido a una amenaza deunal norte detuvo que serSegún informó el canal 13, WNYT, filial de la NBC, en redacción del medio recibieron una llamada en la cual les notificaron sobrepor lo que notificaron a la Policía y los empleados salieron del lugar.Así, elementos de seguridad de Menands y el Departamento del Sheriff del Condado deregistraron el edificio en busca del artefacto explosivo. No obstante, hasta el momentoCabe destacar que esta misma semana ely el actor, quien apoya al partido contrario al actual Presidente Estadounidense, recibieronAsimismo, hace unos días también el expresidentey la excandidatarecibieron dos paquetes con explosivos.Al igual que ellos, el magnate George Soros, el senador demócrata, el ex jefe de inteligenciael ex director de la CIAy latambién recibieron en su paquetería artefactosTodos los explosivos fueron interceptados por autoridades.