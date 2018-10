Agenda Setting

El abogado de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Carlos Emigdio Arozqueta Solís volvió a dar la nota periodística, pero ahora no como protagonista, sino para revelar que el ex director de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera se encuentra prófugo de la justicia, toda vez que aprovechó las bondades del Nuevo Sistema de Justicia Penal para darse a la fuga.Sobre Islas Olvera pesan dos órdenes de aprehensión, la primera por malversar 189 millones de pesos cuando estuvo al frente de la televisora estatal, y la segunda por 77.9 millones de pesos que le dictó un juez de control como multa, toda vez que salió de prisión preventiva para reunir el monto desviado y aprovechó para escapar sin que hasta el momento exista indicio de su paradero.Desde su puesta en operación, mucho se ha cuestionado este sistema de justicia, pero también habrá que seguir con detenimiento a los juzgadores, por ejemplo a Ciro Juárez, que permitió salir a Islas Olvera sin dejar garantía alguna tras ser declarado culpable por el delito de negociaciones indebidas y enfrentar un proceso por peculado, un caso que implica a secretarías federales.La declaración de Arozqueta Solís fue emitida en su calidad de representante legal del Gobierno del Estado de Hidalgo para este caso. La primicia fue publicada por la periodista, Verónica Ángeles Cilia y cobra especial relevancia, ya que prevalecía la idea que el delincuente había solventado el desvío para lograr su libertad, pero resulta que abandonó su celda con la promesa de hacer el pago.Para evaluar el desempeño de los jueces existe un Órgano de Control Interno que puede iniciar quejas de oficio y que durante el primer trimestre de este año llevaba 32 sanciones, diez de ellas a jueces por omisión, aunque otro mecanismo para evidenciar un mal desempeño son las apelaciones o interposiciones de amparos, que si logran ganarse dejan en evidencia el trabajo de un juez.Últimamente se han dado a conocer resoluciones incorrectas de los encargados de impartir justicia, esto obliga a voltear la mirada hacia su actuación, siempre bajo sospecha de corrupción, colusión o presión política y delincuencial; en constante repartición de culpas con los agentes del Ministerio Público, encargados de llevar a cabo las investigaciones y entregar elementos de prueba.DICHOS Y HECHOSLa actual administración estatal se comprometió a erradicar la impunidad y dar seguimiento a los casos de corrupción emanados de la gestión anterior para llegar hasta las últimas consecuencias. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Blanca Sánchez Martínez debe poner atención en el trabajo de los jueces para cumplir con el discurso y evitar fugas como la relatada o el cambio de medidas cautelares al ex alcalde de Mineral de la Reforma, Filiberto Hernández Monzalvo, más cuando se trata de personajes que se favorecieron durante el sexenio pasado, de lo contrario solamente quedarán los dichos sobre los hechos.