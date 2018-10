Asteriscos 80

10-29-2018La estrategia de los funcionarios municipales de Pachuca para mermar al sindicato es seducir a los agremiados mediante horarios y tareas preferenciales a cambio de que compartan lo que se dice durante las asambleas o que no se presenten a las mismas, según convenga el caso. Ante este escenario los dirigentes sindicales elaboran un listado de los trabajadores que han accedido.Comuneros del núcleo agrario de Conejos en Atotonilco de Tula acusaron al alcalde con licencia y diputado federal por el Distrito de Tula, Julio César Ángeles Mendoza de intentar engañarlos para que regalen ocho hectáreas de terreno para construir un hospital donde, dice el leguleyo representante popular, serían atendidos gratuitamente los donantes de aquellas tierras.El mecanismo para llevar a Cornelio García Villanueva a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN está en marcha. La declinación del polémico alcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León a favor del ex delegado de economía es parte del entramado orquestado por el diputado local, Asael Hernández para mantener el poder en ese instituto político y lo que conlleva.Octavio Castillo Acosta fue ungido como nuevo dirigente del sindicato académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para el periodo 2018-2022. Como segundo de abordo quedó el ex diputado local por Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel de la Fuente López, aquel que tenía a su hijo en la nómina del Poder Legislativo como su asesor.