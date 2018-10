La decisión del NAIM, un acto de poder

Es difícil, casi imposible, descifrar la obsesión de López Obrador con el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se convirtió en su mayor preocupación, no es claro qué es lo que le ocupa con tanta vehemencia. El proyecto lo realizó uno de los mejores arquitectos del mundo, Norman Foster, y está avalado por MITRE y otras firmas de prestigio mundial.En lo económico, está más que comprobado que tiene una Tasa Interna de Retorno del 13% en dólares; es decir su TIR, al traer los flujos libres de caja a valor presente, da positivo en un horizonte financiero de diez años, contra 300 mil millones en el periodo cero.Andrés Manuel es uno de los pocos especímenes que quedan de la clase política, el zoon politikon aristotélico; por lo tanto, sabe perfectamente bien que es en las campañas donde conviene agitar las aguas al máximo: pero, también sabe que ya como gobierno lo mejor es navegar en aguas tranquilas; sin embargo, pareciera que él quiere provocar opiniones encontradas y obligar a una catarsis de lo que parece ser el gran negocio del sexenio que termina.Recientemente, en una entrevista, AMLO declaró: “Se molestan por la consulta y se oponen los que quieren que nada cambie; pero esto se acabó. No entienden que no habrá más corrupción, han abusado del país, esto no puede seguir así…”.Lo anterior, nos puede dar una pista del encono que AMLO siente por el NAIM. En la construcción y financiamiento del mismo están involucrados los hombres más ricos de México. Y, por lo que dice el Presidente electo, sugiere que el NAIM es el negocio del sexenio y que hay un amasiato de beneficios entre el Gobierno saliente y los empresarios involucrados.En México, a lo largo de la historia posrevolucionaria, a la sombra del poder político, los hombres de negocios han hecho grandes fortunas. Pero, esta relación ha tenido muchos matices: filias y fobias, encuentros y desencuentros, frías distancias y cálidas cercanías… los empresarios pugnan por la visión del laissez faire, laissez passer y, contrariamente, algunos gobiernos pugnan por el intervencionismo de Estado en la economía. Entre ambos, no ha habido amistades, sino profundos intereses.Recordemos que, en campaña, Andrés Manuel les llamó “minoría rapaz”. Estos se dieron por aludidos y reviraron diciendo que “AMLO es un populista y un peligro para México.” A lo anterior, habría que añadirle que en repetidas ocasiones AMLO ha dicho que él perdona, pero no olvida.Seguramente tiene encajado en lo más profundo de su consciente e inconsciente la participación, en todas las campañas en su contra, de los grandes empresarios; sobre todo la utilización del miedo para descarrilarlo de su proyecto presidencial.Dicho lo anterior, se pueden armar las piezas del rompecabezas del manido tema del aeropuerto: Es un acto estrictamente político. La mayor parte de los presidentes de México se han sentado en la Silla del Águila, seguidos de una acción fuerte como simbolismo de la toma de poder: Salinas, defenestro a la Quina, a Jongitud y puso en la cárcel a un banquero, Legorreta; Zedillo metió a la cárcel a Raúl Salinas; Calderón declaró la guerra al narco y sacó al Ejercito a las calles; Peña Nieto defenestró a la Maestra…Es decir, en las servidumbres y usos del poder, éste se debe manifestar; mostrar que no solo recibieron la investidura y la banda presidencial, sino que tomaron el poder y el control de las decisiones venideras. El poder se entiende como la capacidad de decidir y hacerse obedecer. Eso es, justamente, lo que está haciendo AMLO.La decisión que tome en solitario el Presidente será el preludio de su estilo personal de gobernar, quiere probar que él tiene el poder. La consulta sobre el NAIM prepara el terreno para su gobierno, porque el poder no se comparte, se gobierna con otros y para todos. Los “otros” serán los millones que votaron por él, los morenistas. El ejercicio convocado por él, pretende legitimar, con esta movilización y la supuesta opinión del pueblo sabio, el primer golpe de timón de su gobierno de Izquierda.Habrá que recordar que la religión y la política se nutren del simbolismo y la liturgia. Éste es un acto político, cargado de simbolismo… Seguramente, será el primer pago que haga AMLO a los morenistas, para que no se sientan defraudados de posibles compromisos que no les podrá cumplir, como bajar los precios de las gasolinas, entre otros.Ese miedo que paraliza, el que retrae e impide reaccionar para superar sus causas, que utilizaron contra AMLO en las campañas, será la misma herramienta al servicio del próximo Gobierno: un subliminal método de control y manipulación para dominar a otros.Tradicionalmente, los poderes fácticos que gobiernan nuestra sociedad han utilizado el miedo para someter a los individuos y mantenerlos en un estado de bloqueo que limite su acción. En la historia de la humanidad, el uso político y religioso del miedo está bien documentado.Las organizaciones empresariales han desarrollado y fortalecido posicionamientos en torno a la dirección que debiera tomar el país, de acuerdo a las actuales circunstancias económicas y políticas globalizadas.Por otro lado, el papel del Estado, como rector de la economía, ha sido la litis permanente entre empresarios y Gobierno, que genera un clima de disidencia, confrontación y exigencias de cambios en políticas económicas del régimen en turno.Por desgracia para México, en la actualidad existe una gran desconfianza entre empresarios y Gobierno, que se ha convertido en un elemento omnipresente, estructural, que pareciera ser parte permanente de la Dialéctica histórica.De esta forma, los conflictos y contradicciones entre el empresariado y el régimen político de Izquierda exigen nuevas y creativas formas de organización social que pugnen por más sociedad y menos Gobierno y límites al presidencialismo.En síntesis, AMLO preparó el escenario de tal manera que tiene en ascuas a todo el país, lo tiene pendiente de la decisión que tomará en solitario: Puede decir sí, o puede decir no al NAIM; pero, con cualquier decisión demostrará a tirios y troyanos que nadie más que él será el epicentro del poder que decida en México.Es un acto simbólico, para que entienda el poder económico, sobre todo, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, los cincuenta hombres más ricos de México, a los que llamo “Minoría rapaz”, que el poder no lo va a compartir, que ahora le pertenece y él será el que tome las decisiones del país.Las circunstancias exigen prudencia de parte de los políticos y empresarios. Deben de moderarse tanto AMLO como los empresarios, no pueden ni deben agitar más las aguas.El Gobierno, del partido que sea, necesita de los empresarios, grandes y pequeños, porque son una parte del tejido social y la política tiene su base de legitimidad en la sociedad. Por su parte, los empresarios necesitan un Gobierno fuerte, que brinde gobernabilidad.Gobierno y empresarios deben de atender a sus responsabilidades históricas, cumpliendo cada uno la parte que le corresponde, sin invadir funciones y sin perder de vista la solidaridad, subsidiaridad y justicia social.La buena política es la que conduce a acuerdos y soluciones. Hagamos buena política para que los conflictos de intereses se zanjen de otra forma que no sea la violencia.