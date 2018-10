Spilios vs las tarifas eléctricas

Spilios es una empresa leonesa especializada en energía solar. Su nombre proviene de “sol” y “casa” y es una de las respuestas para contener el incremento de las tarifas eléctricas. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue incrementando las tarifas eléctricas en todo el país.El Bajío es una de esas regiones que sufre los aumentos en media y alta tensión. Resulta que en épocas de invierno por luminosidad y en verano por el incremento de la temperatura, la CFE registra un aumento en la demanda de energía y esto lo traslada al consumidor.En México, la electricidad al igual que la gasolina, han estado subsidiadas. Los políticos han evitado enfrentar la realidad de los costos de producción e inyectan subsidios a la empresa para evitar problemas sociales. Algunos sectores sociales aguerridos –como los tabasqueños en el sur-, se organizan para evitar realizar pagos y hoy AMLO, nuestro presidente electo, ha prometido incluso perdonar los adeudos.Los guanajuatenses, siempre disciplinados, no han hecho amparos ni movilizaciones como en Tabasco para enfrentar los incrementos.Las respuestas del consumidor serán diferentes en regiones del país. En el sur, acostumbrado a movilizaciones y a la cultura del no pago, seguramente serán condonados los aumentos, en tanto que, en las zonas del norte, la cultura empresarial llevará a amparos para evitar perder los márgenes de utilidad y trasladar los costos de energía al precio final. Pero lo más inteligente es generar nuestra propia electricidad y dejar de pagarle a la CFE.La Reforma Energética ha puesto en condiciones difíciles a la CFE, pues ahora requiere competir y contar con costos competitivos de producción y ventajas competitivas, de allí la descentralización de sus áreas: generación, transmisión y distribución y la búsqueda de estrategias para que sobreviva, entre ellas la innovación y en lo financiero, las tarifas “reales”.Los horarios “pico” se dan cuando las empresas demandan la mayor cantidad de electricidad para los procesos productivos y se ubica entre las ocho y las 10 de la noche, coincidente con la luminosidad en los hogares, y esto provoca que las centrales menos eficientes y caras de la CFE, como las turbo gas, sean prendidas para atender los incrementos en la demanda.Este nuevo esquema de tarifas de la CFE -considerada empresa productiva del Estado-, entró en vigor a finales del año pasado para reflejar los costos de la energía eléctrica en las tarifas, por lo que es inevitable trasladar las eficiencias (o ineficiencias) de producción a los consumidores para mantener la viabilidad financiera de CFE. Donde la situación es crítica en la electricidad para negocios, pues el aumento promedio ha sido de 35-40 por ciento en un año.Tenemos completa dependencia energética en la región (no tenemos en Guanajuato plantas hidroeléctricas ni nucleares ni solares). El mayor potencial que tenemos en el Bajío es el sol. La instalación de sistemas fotovoltáicos permite aprovechar la energía del sol y bajar los picos de la demanda, ya sean empresas u hogares de alto consumo.Spilios (www.spilios.mx) es una empresa leonesa cuyo éxito es la capacidad de diagnosticar y de dar soluciones a partir del comportamiento de la demanda de energía de la vivienda o el negocio.En alianza con la Universidad Meridiano y sus programas de bachillerato, licenciatura y posgrado en energías renovables, asesora a las empresas para decirle adiós a la CFE y sus tarifas altas.Frente al incremento a las tarifas, en el Bajío tenemos dos alternativas: protestar y generar amparos, y una solución más inteligente: ser autosuficientes en energía eléctrica, aprovechando la energía del sol. Esa es la alternativa más ecológica, económica y factible, dejando de pagar a la CFE.En resumen, la CFE nos trae malas noticias a los consumidores y a los empresarios del Bajío. Es seguro que seguirán los incrementos al insumo energético, vital en industria de la transformación, entre ellos la manufactura automotriz y la del calzado.El camino sin duda de la innovación: autogenerar nuestra propia electricidad y reducir los consumos, invirtiendo en energía gratuita: el sol.