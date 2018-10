Miseria, maldad y caravana

“La tierra da paratodos; menos cuandopocos la acaparan”.Melgarejo VivancoUna persona me comentó, con jugosa voz: “qué buena película estamos viendo. Y ahora sí en vivo, a todo color”. Ingenuo que soy le pregunté: “¿Cuál?”. “La de los migrantes”, me ilustró el enterado. Hube de reconvenirlo porque no es posible que consideremos espectáculo lo que en realidad de verdad es tragedia.La caravana de nuestros hermanos centroamericanos brota, y en otras partes del mundo también, como un tumor que los sociólogos. economistas, expertos en moral y otros críticos serios aprecian de muy graves consecuencias.El hambre y sumada a ello la inseguridad han sido siempre un azote para nuestra especie que desde los tiempos primitivos hasta ahora ha buscado, por instinto, el alimento y, con la razón, respeto a sus derechos de gentes.Ante el empuje de esos que se dice son 10 mil peregrinos, el aún presidente Enrique Peña Nieto, pretendió, para que entraran al territorio nacional imponer el protocolo respectivo, o sea, documentar a todos y cada uno exigiéndoles papeles de origen que por cierto nadie o muy pocos portan.¿Se imaginan los meses de acción lenta y muy burocratizada? Andrés Manual López Obrador, próximo gobernante, sacó otra de sus ideas para prometer reubicarlos.Pretendió sellarse la frontera con policías, se insistió que desarmados. Todo fue inútil. Los marchistas rebasaron esos y otros obstáculos. Ya avanzan en suelo mexicano. Vienen en grande grupo, se ha declarado, para evitar extorsiones y crímenes de los rufianes que aquí pululan. Recordemos los 74 asesinados en San Fernando, Tamaulipas por no dejarse extorsionar o carentes de numerario.Ante estos hechos lacerantes, dramáticos, hay qué destacar que la población humilde es quien ha prestado auxilio con alimentos, ropa y otros enseres que les urgen, toda vez, a la vista está, que el contingente resulta constituído por personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos. ¿Brigadas médicas en la caravana? Ni una y menos ambulatoria. De ese tamaño resulta el asistencialismo.Es de reflexionar, a manera de simple pregunta, en casos como este ¿para qué estamos preparados? Tal vez para una solidaridad de saliva, o sea, meramente declarativa, pues el Instituo Nacional de Migración y otros organismos simplemente se escudan en la formalidad. Con eso cumplen.Los grupos empresariales observan y callan porque, han de decir sus líderes, de diente para adentro, es asunto que no nos compete en forma alguna. ¡No son sus agremiados! ¿Y la solidaridad humana? Esa no cabe en sus estatutos. Criticar es lo de muchos.Ante esta tragedia las iglesias, principalmente la que es mayoritaria, peca de omisión porque, que se advierta, no promueve ni la más mínima acción de ayuda. Apoco se propone en los actos religiosos alguna rogativa en favor de esos hermanos lacerados; pero, lo digo con respeto y firmeza: ¿no sería bueno que los padrenuestros y las avemaría fuerar acompañados, cuando sea necesario, como ahora, con tortas y piedras. Las primeras para el cuerpo y las segundas a efecto de formar un dique contra la maldad.En Celaya ya golpearon a un hondureño que pedía ayuda. En vez de dársela le propinaron garrotazos. ¿Eso es humanismo?Apoco convendría, es una idea tal vez torpe o ilusoria, que el DIF u otro organismo se saliera de su cartabón o formalidad para no reconvenir y sí auxiliar a las personas, ancianos y niños incluidos, de regiones indígenas, de otros estados o países que andan pidiendo ayuda en nuestro suelo, para encaminarlos a un bienestar.Ya nos acostumbramos, nosotros y nuestros gobernantes, a ver el paisaje de la miseria como algo natural. Hasta como de película.Vivimos a pesar de las instituciones que podemos presumir, incluidas cuantas defienden los derechos humanos, como en el pasado, en eso de respetar y proteger la vida humana.Ancestralmente fue la recolección de frutos y la caza de animales razón por la que nuestros antepasados eran mutantes. Andando los siglos aprendieron a sembrar y cosechar. Luego reprodujeron especies diversas, para de alguna forma subsistir. Evolución lenta, pero natural.Pronto apareció en algunos otro tipo de apetito, el del predominio sobre los demás. Nació la esclavitud, convirtiendo los más fuertes, pocos, en esclavos a sus semejantes. Algunos eran vistos como animales y así se les trataba. Florecieron los imperios y en el primitivismo los caciques. Dueños de todo, vidas y bienes.Pero como por ahora no se trata de plantear una tesis histórica o sociológica es pertinente señalar que en amplia zona centroamericana la injusticia, miseria y el crimen son permanentes, por eso nuestros hermanos huyen. Razonan que morir por la injusticia o ante las mafias es de mayor riesgo que emprender el éxodo, con riesgo de la existencia.Ahora bien: su tenacidad y doloroso andar los va a poner en la frontera con los Estados Unidos, en donde mister Trump es seguro mande su Guardia Nacional, esa sí armada para prohibir el paso.En tal realismo, nada aventurado, qué va a hacer nuestro Gobierno, o sea el señor Peña Nieto, ¿volverlos a su paìs? Es una simple pregunta de cuestión profundamente dramática y humana.