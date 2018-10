La Olla. Diego y la inercia

cumplió un mes como Gobernador y en Seguridad todavía hay más dudas que certezas.Los ciudadanos demandan prisa al “golpe de timón” prometido en la estrategia de seguridad pública.En ese tema lo hasta hoy presentado son dos iniciativas que envió al Congreso del Estado para reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y crear una Ley de Prevención Social de la Violencia.Uno de los objetivos centrales de la propuesta es conformar un Consejo Estatal de Seguridad Pública en la que estén sentados autoridades y ciudadanos, para definir y evaluar las acciones contra el delito, principalmente la promesa de fortalecer a las 46 policías municipales con el respaldo de un fondo estatal de 600 millones para el 2019 y con la obligación de los ayuntamientos de hacer su parte.Hoy la Ley del Sistema Estatal de Seguridad le marca al Gobernador que tenga un Programa Estatal de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Pero, al menos en el portal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no hay visos de ningún plan pasado ni presente.Ya tomóuna primera importante y controvertida decisión, la de ratificar al procurador de Justicia,, y al secretario de Seguridad Pública,. De paso los hicieron callar ante los medios de comunicación con el flaco argumento de que para eso hay voceros.Se empoderó al secretario de Gobierno,como el capitán del “golpe de timón”. Y después se nombró un secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,, con renovadas funciones, una de ellas la de Vocero, pero no es la única, si se le da un vistazo a la iniciativa enviada al Congreso, el peso de este funcionario se supone es clave en lo que pretenden.El Legislativo aún no lo aprueba pero desde ahora ya hace las veces de Vocero para la Seguridad. Ya declaró -empujado por la prensa- que el Mando Único que se impulsó el sexenio pasado no es opción, aunque no precisó ningún detalle de cómo será la transición en esos 21 municipios donde hoy opera.Terminó el contrato con la empresa Seguritech, a la quele asignó un contrato por 2 mil 700 millones de pesos en diciembre 2012 para el cuestionado programa “Escudo”, y no hay información de hacia dónde va la estrategia del uso de tecnología para prevenir y combatir el delito.La otra decisión que tomófue quitar al subsecretario de Prevención del Delito, el panista, que nunca supimos qué hizo, y lo envió a la Subsecretaría del Trabajo donde ya estuvo. En su lugar nombró aquien ya estaba ahí, pero que tampoco ha dicho qué va a hacer.El evento más importante sobre seguridad fue el “Foro por la Paz” del 4 de octubre en León, organizado por el equipo del presidente electo,, en el que se escucharon desgarradoras historias de familiares de desaparecidos de Guanajuato, sí, de Guanajuato. Pero no asistió el esperado próximo secretario de Seguridad Pública Federal,(quien envió el recado de que regresará pronto), y ninguna autoridad de primer nivel del Gobierno de Guanajuato.ya probó el grado de descomposición de Guanajuato. El 28 de septiembre, a dos días de tomar protesta, se registró un enfrentamiento entre grupos del crimen y agentes policiales, principalmente de la Policía Federal, que dejó 10 civiles muertos (ocho en Jerécuaro y dos más en Apaseo El Alto).El comunicado del Gobierno del Estado dijo que como “parte de la nueva estrategia de seguridad estatal, fuerzas estatales y federales aplicaron órdenes de aprehensión y diversos cateos, lo que derivó en enfrentamientos con un grupo civiles fuertemente armados en la zona de Jerécuaro”.Un día después hubo una reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad Guanajuato, en el C5i -Silao-, de la queenvió un comunicado en la que sólo decía que “se actuará con firmerza”.La Marina llegó a la zona de los apaseos y Salamanca ante el llamado auxilio de los municipios.El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reporta hasta septiembre que Guanajuato se mantiene en el penoso primer lugar en número de víctimas de homicidio doloso, con 2,469, seguido de Baja California (2,301) y de Guerrero (1,906). Una de cada 10 víctimas de asesinato del País es de Guanajuato. En la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes somos el sexto peor.La violencia no da tregua por cambios de gobierno. Repetirán que se trata de una lucha que hay que ganar a mediano y largo plazo, y tienen razón, pero debe haber también resultados concretos pronto. Esperar a enero para evaluar la tendencia de los índices delictivos en los primeros 100 días del Gobernador y su equipo será un buen termómetro para que se note estrategia o ‘pan con lo mismo’.n un mes la agenda dice queva y viene, sin imprimir aún el sello de su gobierno.Nadie puede negar que el Mandatario arrancó muy ajetreado de un lado a otro. Un repaso a su agenda oficial de eventos públicos y de reuniones privadas pero con información pública reporta 48 citas.Asiste a los eventos de rigor en los que tiene que estar. Pero faltan las decisiones reales de gobierno.Los titulares del gabinete legal y ampliado están atrincherados tomando el control de sus dependencias, tampoco han salido a explicar con claridad qué van a hacer los seis años (o el tiempo que estén ahí).Hoy parece un gobierno inercial (¿y los casi 3 meses desde la elección hasta tomar protesta?), tendrán que acelerar ¡ya!La agenda dese ha dividido en 12 eventos en León, nueve en Silao, nueve en Guanajuato, cuatro en San Francisco del Rincón, tres en Celaya, dos en Pénjamo, dos en San Miguel de Allende, y uno en Irapuato, Salamanca, Acámbaro, Uriangato, Moroleón, Comonfort y otro más en Morelia, Michoacán.Ya tuvo la visita de cortesía del presidente electo,, con quien se reunió en privado en el Centro de Convenciones de Guanajuato Capital y le entregó una carpeta de proyectos. Después hubo una reunión ya con los legisladores locales y federales de todas las fuerzas políticas.Acompañó al presidente en funciones,, a inaugurar la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) que tanto urgía por la alta demanda de pasajeros.se subió al avión presidencial y le mostró una carpeta de proyectos a, nada pasará, ya se va.Las tres flamantes ‘nuevas’ dependencias quepropuso crear tampoco han dado luz sobre las razones que las motivaron, y que recibieron el respaldo unánime del Legislativo.La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial con su titular poblana,, tiene la encomienda de poner al día la rezagada política ambiental, hoy todavía no ha dicho una palabra de qué piensa hacer para atender la remediación de pasivos ambientales (Química Central, en San Francisco del Rincón; Tekchem, en Salamanca, por ejemplo), inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos y de residuos peligrosos, deforestación, contaminación de aire, suelo y agua, y más.El titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Conectividad,, tuvo que ocuparse de “calmar los ánimos” del sector constructor local que reclamó que no fuera uno de los suyos. Por lo demás sigue con las obras heredadas y se licitan otras con el recurso que les dejaron.La Secretaría de Movilidad Humana y Migración que encabeza el texano, tiene su prueba de fuego cuando la “Caravana Migrante” (que más bien es una crisis humanitaria) pase por Guanajuato en sitios y fechas hoy todavía inciertas, y se les dé el trato digno que prometieron.Las nuevas dependencias tienen funcionarios “importados”, que no son ni radican en Guanajuato.así lo hizo pretendiendo una visión fresca y alejada de conflicto de interés y presiones de grupos, principalmente en temas tan importantes como el ordenamiento territorial y la obra pública. Ese razonamiento tiene una lógica que puede ser atinada, la exigencia ahora es la de dar resultados.En materia económicano se cansa de repetir que será el sexenio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Falta que su secretario del ramo,, aterrice la idea en los hechos, ¿qué programas adicionales o en qué cambiarán a los que ya se otorgan para esos negocios?En política educativa la politécnicatampoco ha dado color de su llegada.En salud lo más importante que conocimos este mes es que el Gobierno del Estado lanzará el 8 de noviembre una nueva licitación para la compra de medicinas para los siguientes tres años. Falta que clarifiquen el ¿por qué a tres años la convocatoria y por qué no sumarse a las compra consolidada nacional?Y en política social les gusta hablar de que ya viene el plan “Impulso 2.0”, que todavía no sabemos qué es. Por lo pronto en la semanava a presentar la tarjeta “Impulso Social” como parte de esa estrategia.Otra decisión defue darle las gracias al procurador del Ambiente de Guanajuato,, apenas unos días después de que lo ratificara y tomara protesta con el gabinete. Se abrió el espacio para la panista salmantiana, abogada de profesión y política de carrera, quien deberá mostrar que no llegó ahí producto de la operación rescate por ser la única que perdió una diputación local.Ante los mediosmantiene el silencio, la única vez que quizo hablar fueron 5 minutos para informar de su reunión con los gobernadores de Aguascalientes y Querétaro en su plan por conformar un bloque regional de 9 estados del centro-occidente del País para fortalecer su competitividad económica y además ser un contrapeso político del gobierno que comandeLa gran oportunidad de romper inercias llegará cuandopresenté su proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, y comience a aplicar lo que pregona del “presupuesto base cero”. Justificar peso por peso que los recursos de todos se inviertan en donde más se necesiten. Es un inicio.n el segundo tiempo de su sexenio como alcaldetiene la urgencia de dar resultados pronto.Una buena señal es que se aprobó el Programa de Gobierno 2018-2021 en sesión de Ayuntamiento del jueves pasado, a diferencia de hace tres años que se alargó hasta febrero del siguiente año. Además se trata de un documento más corto pero que parece más enfocado en proyectos concretos.presentará en sociedad el “espíritu” del plan este lunes en un evento a las 9 de la mañana en Poliforum, al que se está convocando a liderazgos sociales, empresariales, líderes de colonos, y más.Se trata de un “relanzamiento mediático” del Gobierno deque tiene el bono del respaldo ciudadano en las urnas, pero también la urgencia hacer muuuucho más que su primer trienio, en particular en seguridad donde delitos como el homicidio doloso y el robo son ‘pan de cada día’.Ya no tiene el pretexto de que está poniendo orden en la casa de un gobierno que heredó, el pasado es él, y tiene el respaldo total de un Gobernador que es su amigo y que es leonés.Para cumplirle a León apostó a la continuidad de gran parte de su equipo, en particular de piezas claves que habían sido cuestionadas, como el secretario de Seguridad,, y el de Ayuntamiento,. Los ajustes mínimos llegaron en las áreas de Gestión Ambiental, Desarrollo Social, Tesorería, Desarrollo Institucional y Salud. Y el gabinete ampliado sin cambios.presumirá mañana el modelo de “Seguridad Cívica”, que con la asesoría del excomisionado de Seguridad de Morelia,, se comprometió a reducir 25% la incidencia delictiva.Pero además enfrenta una ciudad colapsada en su movilidad, con 600 mil personas en pobreza, problemas ambientales, crisis de agua, rezago educativo, ¡uff! Hora de cumplir...