Un albergue de amor

Las obras de beneficencia que dejan huella y perduran, inician con la idea, la voluntad y la acción de una persona o de un grupo de personas. Es el caso del “Albergue Jesús de Nazareth del Bajío, A.C.”.Hace casi 29 años que se fundó esta institución altruista para ayudar a enfermos de cáncer y a sus familiares que los acompañan en su tratamiento curativo, en los hospitales y clínicas médicas de la localidad y que vienen a la ciudad, de rancherías, poblaciones o de otros municipios cercanos de esta región; brindándoles hospedaje y alimentación, por carecer de recursos económicos para ello.Con esta labor al menos se atempera el sufrimiento que en sí mismo produce el flagelo de la enfermedad y la angustia de carecer de dinero para solventar los gastos de hospedaje y manutención.Blanca y Lourdes González de la Garza, ya tiempo antes habían empezado por voluntad propia, de forma muy básica y elemental, ocupándose de proporcionar cierto apoyo alimenticio y cobijo a las personas que se hallaban en las inmediaciones del Hospital General esperando algunos ser atendidos y otros como familiares acompañando a los enfermos.Con ese ejemplo se conjuntaron para ampliar la ayuda gratuita a más personas y tener una visión institucionalizada, las pioneras y los Señores Raúl Espinoza Hidalgo, Arturo Fernández Arreola y Rafael Salinas de la Garza, así como las distinguidas damas Martha Zamora de Fernández y María del Carmen Fernández de Salinas, fundando la Asociación Civil: “Albergue Jesús de Nazareth del Bajío.”Desconozco quién y porqué haya seleccionado el nombre del Albergue para esta finalidad, pero no pudo ser mejor, para ejemplificar, clarificar y definir la misión y el objeto social, obviamente sin fines de lucro, tomando como referencia a quien ha sido durante más de dos mil años ejemplo de caridad y solidaridad, pero sobre todo de amor al prójimo y aun más a los pobres y desvalidos: Jesús de Nazareth.Con muchas dificultades, como suelen ser las buenas y grandes obras, primeramente se logró instalar el albergue en las calles de 5 de Mayo frente a la conocida “Casa de las Monjas”, en unos cuartos de hospedaje muy modestos que amable y desinteresadamente proporcionó el Sr. José Muñoz.Durante este proceso de ideación e instalación, haciendo hincapié en esta gran necesidad social, participó un personaje muy querido y reconocido en nuestra ciudad, me refiero al Lic. Marcos Aguayo Durán, quien sufría esta grave enfermedad y al acudir a su tratamiento al Hospital General, cuando hubieron menguado sus recursos por lo costoso de su proceso curativo, resaltó esta gran necesidad impulsando en la medida de sus circunstancias el nacimiento de esta asociación.Después se logró, gracias a la comprensión de las autoridades municipales en turno, la donación de un terreno muy amplio para la construcción de las instalaciones del nuevo albergue. En menos de un año, y con las aportaciones de empresarios bondadosos, se cristalizó el proyecto arquitectónico, inaugurándose sus instalaciones con el albor del nuevo siglo.A la fecha, sin exagerar a los amables lectores, considero han sido miles de beneficiados por esta loable institución leonesa, gracias al trabajo y a las aportaciones económicas de sus fundadores y de quienes posteriormente, periódicamente han integrado el Consejo Directivo, hasta llegar a los actuales, así como también a los generosos donadores que aportan recursos económicos y en especie para esta nobilísima tarea.La amabilidad, esmero y sobre todo amor con el que se atiende a los beneficiarios en el albergue, son las principales características de quienes allí trabajan, enriquecidos por damas voluntarias y jóvenes que asisten a brindar diversas actividades.Los fundadores y miembros del Consejo Directivo han sabido inculcar en algunos de sus hijos su involucramiento y participación en las actividades de las instalaciones que cuentan con 80 cuartos de hospedaje, cocina y comedor, así como otros recintos colectivos.La divisa de quienes colaboran ha sido la humildad y el anonimato, trabajar sin exhibicionismo, sin buscar notoriedad social y mucho menos obtener dividendos o ventajas. En nuestra ciudad existen muchas asociaciones de diferente índole y objetivos, lo cual es plausible, aunque en algunos casos son mas las veces que durante el año llenan las páginas de sociales de periódicos y revistas, resaltando figuras y personas con su lucimiento que el beneficio real, con números duros, que aportan.Mal hago, amables lectores, develando los nombres de quienes iniciaron este albergue que denomino de amor, pues nunca ha sido su intención el lucimiento o el protagonismo, pero lo realizo en aras y en el sentido de que el tiempo transcurrido deja su huella histórica; no así con la decena de personas que han participado en los posteriores Consejos Directivos a su fundación y a los actuales. “Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”.Los actuales donadores para esta asociación, pueden tener la absoluta seguridad de que sus aportaciones son administradas con escrupulosa honestidad y rigor, así como optimizados de la mejor manera.Y a quienes deseen colaborar con nuevos donativos, favor de comunicarse con la Srita. Lucy Olmos Alférez a los teléfonos 780-0750 y 167-6060, correo electrónico [email protected] y el domicilio del “Albergue Jesús de Nazareth del Bajío A.C.” es calle San Manuel 307 en la colonia Real Providencia de esta ciudad.Ayudar al prójimo nos humaniza.