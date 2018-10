Movimiento de Desarrollo Humano

[email protected]

Si le preguntas a Google sobre desarrollo humano aparecen referencias a cerca del índice de desarrollo humano que promueve la ONU.El desarrollo humano es un proceso que aumenta las opciones y la libertad de las personas, permitiéndoles alcanzar un mayor nivel de potencial de habilidades y de bienestar. Para lograr una mayor libertad, las personas necesitan educación, salud, seguridad, vivienda, etc.El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades, y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran. La publicación más importante sobre desarrollo humano es el Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD (de la ONU, cuyo aniversario recordamos el 24 del presente mes).El PNUD atiende a dos importantes indicadores: uno de desarrollo: el índice de desarrollo humano, y otro de pobreza: el índice de pobreza multidimensional.En un sentido genérico, el desarrollo humano es la adquisición de parte de los individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material como espiritual; también es muy importante decir que el desarrollo humano es parte integral para que el individuo logre un conocimiento más profundo de sí mismo, es decir, no tanto de forma externa, sino ya más íntima consigo mismo.El desarrollo humano es un concepto que incluye muchos factores además del económico, tales como la libertad, la salud y la educación. En el centro del concepto de desarrollo humano se encuentran las personas; la economía es solo un medio para lograr el mayor bienestar de las personas.Hablar de lo Humano es sinónimo de bondadoso, generoso, comprensivo, incluyente, caritativo. Se puede concluir que es un término muy utilizado para caracterizar a los profesionales que se dedican a la escucha de las y los demás.Lo contrario de humano es inhumano, cruel, duro, maligno, desagradable. Todos ellos son adjetivos aplicados a las personas que posee poca capacidad de comprensión, solidaridad, empatía hacia las demás personas.En cuanto a la biología, el desarrollo humano se inicia con la fecundación cuyo genoma procede de los dos progenitores. Ese cigoto crece en el útero materno hasta que llega el momento del alumbramiento. Concretado el nacimiento, el ser humano continúa su desarrollo por las diferentes etapas evolutivas hasta alcanzar la madurez e incluso la muerte.Sin embargo, al referirnos al Movimiento de Desarrollo Humano queremos mencionar ese concepto versátil y rico de la Psicología Humanista que puede ser abordado desde la antropología individual o social y que también es objeto de estudio de la psicología o de la educación.Prescindiendo de planteamientos abstractos y significados más elaborados, cualquier iniciativa y cualquier acción que promueva al ser humano desde una dimensión política, como preocupación genuina por el orden social, eso es parte del Movimiento de Desarrollo Humano. Puede apuntar también a un modo de vida abierto permanentemente al aprendizaje, donde la empatía y la autenticidad estén presentes en las relaciones con los demás tanto como una visión ecológica amplia (tan necesaria para nuestro tiempo) que atienda prioritariamente al valor de la vida y al frágil equilibrio de la naturaleza. El Movimiento del Desarrollo Humano también incluye una consciencia abierta a la trascendencia. El núcleo esencial del Movimiento de Desarrollo Humano está en promover que emerjan los valores genuinos de cada persona, de cada grupo, y de la sociedad que es diferente única e irrepetible mediante una relación que genera libertad a través del amor incondicional.Agradezco la invitación que me hicieron mis amigos los Doctores Rosario y Sergio Michel, promotores incansables de Espacios Protegidos de Diálogo y que desde Irapuato han logrado propuestas de Desarrollo para tener herramientas humanistas, para vivir en un mejor México y mejorar el mundo, la invitación fue a participar en el Encuentro del Movimiento de Desarrollo Humano en Agua Viva del Estado de México.Definitivamente la resolución pacífica de conflictos y el espacio protegido de diálogo son herramientas poderosas para lograr un entorno que verdaderamente nos lleven a vivir mejor sin violencia y pudiendo resolver las diferencias, tomando los valores del humanismo. Ojalá que así como hay promoción de estos valores promovidos desde este suelo, también nuestras autoridades (los tres niveles) y grupos empresariales puedan, con una visión de futuro en paz (que es lo que queremos para Irapuato) para lograr una sinergia que ayude a todas la personas que vivimos en este suelo a no vivir con miedo y zozobra al salir a la calle.Somos más los que queremos vivir así, en plenitud, sin embargo, necesitamos unir fuerzas, de otra forma, aquellos que no conocen el amor nos pudiesen seguir atosigando.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!