Superando lo perdido

¿Has tenido alguna pérdida? Seguramente responderás que sí, esta pregunta no sólo va enfocada a perder un objeto, también nos referimos al cambio de ciudad, escuela, ruptura amorosa o el fallecimiento de una persona.Entonces podemos entender que una pérdida es quedarse sin algo o alguien, y esto nos lleva a sentimientos intensos y confusos que pueden ser de todo tipo. ¿Qué pasaría si no sé manejar estos sentimientos? Esto podría desencadenar diferentes cuestiones que afecten a nivel emocional o físico y que dejan una huella profunda en nuestra persona.Este tema llega a tener un fuerte impacto socialmente y tomando en cuenta esto, la siguiente información podría ser útil para afrontar alguna pérdida.Tenemos diferentes niveles de pérdidas: Primer nivel, muerte o cambio radical del cuerpo, segundo nivel, separación de una persona y ataques físicos (asalto, violación, etc.), tercer nivel, ajustes a nuevos ambientes (cambio de casa, escuela, etc.) y cuarto nivel, pérdida de objetos importantes (dinero, celular, etc.) aspiraciones, expectativas o de medio social.Cada pérdida que se presenta en la vida implica la necesidad de elaborar un duelo. Todas las pérdidas por pequeñas que sean causan dolor y trabajo. Elaborar este duelo implica hacer una travesía por distintas fases:Sabemos que elaborar un duelo es complicado, y por eso acudir y recibir ayuda de un profesional es muy importante. Mientras tanto te dejo cinco pasos prácticos para ayudar a la adaptación de la pérdida:Darse la oportunidad de vivir las emociones que vienen a ti.un tiempo en privado para reflexionar es muy útil.lo que has perdido fue importante para ti, no obstante, en el mundo existen muchas cosas importantes que también son importantes.a medida que vamos elaborando una historia de lo que nos pasó vamos teniendo otra perspectiva del suceso.las pérdidas son un gran cambio en nuestra vida y pueden ser un punto para reestructurar nuestros entornos con el aprendizaje que obtuvimos.Quiero agradecer a una colega y amiga, la psicóloga y tanatóloga, Mónica Campos, con quien he tenido el gusto de compartir algunas experiencias y ayudó a nutrir este texto, además de tener la oportunidad de presenciar una excelente conferencia en el colegio Alexander Bain Irapuato, donde abordó este tema con alumnos de secundaria y bachillerato en el marco de la semana de la “Salud Emocional”. También agradezco a los lectores que se han tomado el tiempo de revisar mi columna. Recuerda que la salud emocional es igual de importante que la salud física.Email: [email protected]