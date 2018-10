Riña entre pandillas

Lo fueron dejando solo

Unde 19 años fuecon undurante unaPolicías hicieron un fuerte operativo por la colonia Santa Clara, pero no lograron dar con el asesino.El suceso se registró a durante los primeros minutos de la medianoche de ayer, sobre la calleUn grupo dese encontraba en esa esquina cuando al parecer,con ellos, hubo quienes portabany uno de ellos se acercó a, a quienJuan Carlos se desvaneció y comenzó a desangrarse sobre la banqueta.Sus amigos llamaron al Sistema Único de Emergencias (911), pero cuando los policías llegaron, uno a uno fueron dejando solo a Juan.Los oficiales hicieron operativo de búsqueda por la zona, pero no dieron con los agresores.Los paramédicos no tardaron en llegar yloa unadelLo reportaron grave de salud y médicos lo atendieron pronto, pero debido a la profundidad de la herida y el severo daño que causó, el joven falleció.

