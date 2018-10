Conflicto por Tratadora de Aguas Residuales, para causar problema a AMLO: Ricardo Baptista

"Los dirigentes son priistas, si los están mandando a hacerle un problema a López Obrador, están equivocados, hay convenios internacionales, ¿por qué no van y cierran la planta ahorita?, ¿por qué quieren el 29 de noviembre cerrar la planta?, porque quieren causarle un problema al gobierno federal (entrante)" remarcó.





"No pueden venir a mentir (los usuarios) diciendo que no se les ha atendido, como si de los diputados locales dependiera el cierre de una planta con recursos federales. Somos sus aliados pero si lo quieren politizar, por qué no paran la planta ahorita y que resuelvan (Enrique) Peña y el gobernador", finalizó.

Los usuarios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Atotonilco que buscan cerrar la planta son priistas que quieren causarle un problema al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, dijo Julio Valera Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local.Hace días, algunos labriegos del distrito de riego 03 de Tula y cien de Alfajayucan, acudieron al Congreso de Hidalgo para ver a los diputados de los distritos de Tula, Tepeji del Río, Mixquiahuala y Huichapan, pero afirmaron que no fueron atendidos y que, incluso, los legisladores los evitaban.En respuesta, Baptista González recalcó que han sostenido cinco reuniones con los labriegos y se ha buscado ver la forma de apoyarlos en sus demandas.Comentó que la PTAR "llegó tarde", porque la habían anunciado desde hace 20 años y al final no fue como la plantearon, pero hoy que ya está en operación, no está dando los resultados esperados.Puntualizó que si le quitan los nutrientes a las aguas, evidentemente sufren afectaciones, pero cuestionó que aquellos que protestan no lo hayan hecho antes, principalmente porque anunciaron que a finales de noviembre acudirán a detener las labores en la planta.Dijo que los problemas con la PTAR se resolverán y que incluso han pedido que la próxima titular de la Conagua, Blanca Jiménez acuda a conocer la problemática.