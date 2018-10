Cristiano Ronaldo se sincera y confirma la razón por la que dejó al Real Madrid

“Sentía que dentro del club, sobre todo el presidente, ya no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo; después, menos. El presidente ya no me miraba de la misma manera, como si ya no fuera imprescindible. Esto es lo que me hizo reflexionar sobre la posibilidad de marcharme del club. A veces, leía las noticias en las que se decían que había pedido salir del equipo. Algo de eso había, pero la verdad es que tenía la sensación de que el presidente no me iba a retener para que me quedara”.