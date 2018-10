Recuperan caja negra del helicóptero en el que falleció el dueño del Leicester

Jugadores de @LCFC rinden tributo al dueño del equipo, fallecido trágicamente el sábado. El hijo y la viuda de Vichai Srivaddhanaprabha colocaron un arreglo floral en el centro del campo del King Power Stadium. Jamie Vardy y Kasper Schmeichel ofrecieron sus condolencias pic.twitter.com/x8FZqwvNJQ — Adrenalina (@adrenalina) October 29, 2018

El homenaje en los alrededores del estadio del Leicester City a Vichai Srivaddhanaprabha

“Recuperamos la información digital del vuelo el domingo por la tarde. Nuestros inspectores la están investigando”, dijo la dependencia oficial que estudia los accidentes aéreos en un comunicado.

“Me siento afortunado de haber conocido a Vichai por varios años”, expresó Guillermo, segundo en la línea sucesoria del trono británico. “Era un empresario con valores firmes, dedicado a su familia y que apoyó varias causas caritativas. Hizo un gran aporte al futbol, sobre todo con la temporada mágica del Leicester en el 2016, que hizo vibrar a todo el mundo”.

“Las expresiones de dolor son un reflejo de todas las vidas que afectaron quienes estaban a bordo” del helicóptero, manifestó la primera ministra Theresa May.

LEICESTER, Inglaterra (AP) — Las autoridades recuperaron y están examinando ladelque seal despegar del estadiode, matando aldel club y a otras cuatro personas, mientras familiares, amigos y aficionados rendían tributo al empresario que sacó al equipo del anonimato para coronarlo campeón delinglés en una de las historias más sorprendentes del deporte.El magnate tailandésy cuatro acompañantes fallecieron cuando else estrelló e incendió en las afueras del estadio después del partido del sábado por la Liga Premier.Afuera del club se amontonaban flores y otros artículos que la gente iba dejando en homenaje a los fallecidos. La multitud aplaudió cuando un hijo del empresario, Aiyawatt, y los jugadores dese hicieron presentes en el lugar.La policía no dio información nueva, aunque reveló en su cuenta de Twitter que no tenía drones volando en la zona cuando despegó el helicóptero.condujo ocho años al, pero tuvo un profundo impacto en elinglés como propietario de un club que se coronó campeón en el 2016 desafiando todo pronóstico.A través del hipismo y el polo,se hizo amigo de la familia real y a veces jugaba con los príncipes Carlos y Guillermo.La estrecha relación decon la comunidad dese hizo evidente en los tributos que recibía el empresario que llevó al club a la Liga Premier en el 2014 y lo sacó campeón dos años después.Además de, también fallecieron dos miembros de su equipo,, así como el pilotoy la copiloto. Como de costumbre después de cada partido de local, eldespegó desde el círculo central del estadio luego de un partido contra West Ham. Apenas salió de la cancha por sobre las tribunas se vino abajo, estrellándose contra el pavimento en un estacionamiento e incendiándose.El encuentro quedebía disputar el martes con Southampton por la Copa de la Liga fue aplazado.