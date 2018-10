Ignacio Ambriz dijo que la afición fue injusta con Walter González

“Se señala a un tipo que falló un penal y quizá no tuvimos suerte”, dijo Ambriz.

"El responsable soy yo"

“Nos faltó todo. Jugamos muy mal, cometimos muchos errores que no veníamos cometiendo; ha sido un muy mal partido. Me responsabilizo en el planteamiento por esa línea de cinco que puso Puebla y no pudimos contrarrestarla. Pero cometimos muchos errores”. “Al final es un todo. Desde el principio no estábamos cómodos. No manejamos bien la pelota y creo que la circulación de la pelota no fue nada agradable. El responsable soy yo”, comentó Ambriz señalando la herida que aún no sana en el Club León tras la eliminación del torneo de Copa MX a media semana y la derrota por goliza en casa ante Puebla.

VIVA VOZ

“Dimos un paso importante, porque veníamos de no poder ganar. Obtuvimos una victoria muy difícil. Al final el marcador se hace grande pero es difícil porque León es un equipo muy peligroso” “No llegamos acá buscando un empate. Veníamos buscando una victoria. Jugamos al tú por tú con León y pronto tuvimos la fortuna de acertar. Creo que llegamos acá acertando acá lo que tuvimos”

En el segundo tiempo del duelo entre, losse hicieron presentes en el Nou Camp. Sin embargo, estos no se debían a la goleada que ya sufría el cuadro felino sino al ingreso de'villano' esmeralda en la semifinal de laEn la conferencia de prensa ofrecida al finalizar el encuentro, el domador esmeraldadefendió a, asegurando que tanto los abucheos hacia su persona y los gritos de "¡vendido!", fueron injustos.El estratega, por otro lado, aceptó su responsabilidad tras el papelón en casa. Importante señalar que de los dos triunfos quesuma con La Fiera, ninguno ha sido en calidad de local.¿Pero alguien se salva por? A decir por, nadie de La Fiera cumplió los requisitos para pasar de ‘panzazo’; “No se salva nadie, empezando por mí. Los goles fueron muy temprano, el equipo medio intentó, pero no se pudo. Hubo más pero no me gustó nada. No fuimos nada y se vio cansancio y todo”.DT