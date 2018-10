2018-10-30 00:00:00 | ANTONIO LA TOTA CARBAJAL

La prioridad debe ser aprender de los fracasos y recordar de dónde viene este León

Ante Puebla, La Fiera sumó su cuarta derrota jugando en casa | Foto: Twitter @LIGABancomerMX



Qué vergonzoso fue el andar del Club León el pasado domingo al caer por goleada ante Puebla. Me parece vergonzosa la actitud de los jugadores que siendo profesionales caigan en ese tipo de errores tan infantiles. Entiendo que como seres humanos nos equivocamos, pero no olvidemos que también son jugadores profesionales y que si cobran un dinero, por lo menos hay que desquitarlo.

No digo que no se puedan perder partidos, pero la actitud como se pierden es ridícula. Se comieron el pasado fin de semana varios goles de una manera terrible. Esto también es culpa de los señores directivos, que al parecer no han terminado de entender que los jugadores no son eternos. Ya hay jugadores que agarran la ‘comodita’, que tienen ‘segura la papa’ y que se sienten indispensables.

Pero basta, a este León le debe de servir de experiencia el regreso a Primera División, todos los jugadores y partidos que tuvieron que pasar. Hay que tener muchísimo cuidado con eso.

Cuatro goles que León se comió antier no es cualquier cosa; por Dios, son cuatro goles y se vieron muy mal, caramba. Entiendo que quieran salir jugando que quieran hacer jugadas, pero no puedes darte esos lujos si vas perdiendo… no ibas 6-0.

Es importante que uno como periodista, columnista, comunicador o lo que pueda ser, exija a los jugadores, porque son profesionales… y luego para que estos jueguen de la forma en que lo hicieron, qué barbaridad. Por eso, a mí me gustaría que la directiva tomara decisiones claras, decisiones que son necesarias. Hay jugadores, y me apena decirlo, que aquí ya no dan más. Yo me entrego por completo a los jugadores que estuvieron por varios años, pero ya no dan más, ya no pueden. Todo tiene un principio y un fin y llega el momento en el que ya no se puede estar viviendo de un nombre.

¿Qué pasa en la portería? Entra uno porque aparentemente está mejor, y al tercer partido ya se equivocó. ¿Qué les falta a los muchachos? Falta que se exijan, que los entrenadores les exijan y los mismos directivos, sobre todo, porque tienen invertido su patrimonio y tienen que ver qué está pasando, por Dios. No me cansaré de decir que eres un jugador profesional y tú mismo debes de darte cuenta de si estás cumpliendo o no.

El poco ánimo ya se ha manifestado en el público, y un público molesto obviamente no va a los juegos… por consiguiente, no hay dinero. El futbol es un deporte que demanda dinero y la gente tiene que hacer el esfuerzo para ir; cuesta caro y la afición se tiene que privar de algunas cosas para ir, y para qué, para que los futbolistas no hagan las cosas bien; son profesionales y caramba, deben hacer por lo menos el esfuerzo.

Yo no voy al futbol desde hace tiempo, pero en mi época había equipos que poníamos como campeón al compañero que no estaba haciendo las cosas bien, que no sudaba la playera, y hoy en día casi el jugador no le dice nada a los compañeros para que el otro no le reclame y se vuelvan dimes y diretes… pero hace falta personalidad y en la cancha, es necesaria.



