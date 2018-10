En 90 minutos, lo que dura un partido de, pueden pasar muchas cosas y para muestra está. El jugadoranotó un, le pidióa su novia, fue, hizo otra anotación, seel peroné y su equipo

Foto: Twitter @Patomorenoc

Eduard Bello metió el 0-1 entre Everton y Antofagasta, celebró pidiendo MATRIMONIO en el estadio, hasta los hinchas de Everton lo aplaudieron! pic.twitter.com/O9LUvFoLVP — Patricio Medina (@PatoMedinaEs) October 28, 2018

"TENÍA TODO LISTO PARA ENTREGAR EL ANILLO"#CentralFOXChile Eduard Bello nos contó cómo preparó todo para pedirle matrimonio su prometida en medio del partido. pic.twitter.com/Abja0uMv8K — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) October 29, 2018

"Tengo una fractura simple de peroné, me tienen que opera. Me toca prepararme y enfocarme en la recuperación. La mentalidad influye mucho para volver más fuerte", dijo el sudamericano al Canal del Futbol.

Este fin de semana, en la Primera División de(equipo de) se enfrentaba alen calidad de visitante. Sólo pasaron dos minutos para quehiciera el primerde la tarde, pasó por la banca para recoger elde compromiso y se dirigió a la tribuna donde se encontraba su novia Gabriela Brito.Pese a que alrededor había mayoría de aficionados del, esto no detuvo aque le propusoa Brito, ella le dio el sí al jugador mientras los seguidores observaban y aplaudían el gesto pese a portar camisetas rivales.Al que no le pareció el suceso fue al árbitro del encuentro, quien esperó al venezolano para mostrarle la tarjeta amarilla.Pero esto no fue lo único que hizo queacaparara los reflectores, pues marcó su segundode la tarde a segundos de que finalizara el primer lapso y, en el complemento, luego de un choque con el rival, seel peroné de la pierna derecha.

Foto: Twitter @ElGraficoChile

La recuperación del delantero delpodría tomar tres o cuatro meses, lo que le permitirá jugar hasta 2019.sumaba, hasta antes de su lesión, 13en el torneoAunquepuso adelante a su equipo en dos ocasiones durante el duelo,terminó ganando 3-2.