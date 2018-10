Jennifer Lopez 'imparable' con bikini amarillo y un pesado diamante que sería de compromiso

FOTO: Tomada de Instagram.

"¿Y el anillo pa´cuándo?"

Jennifer Lopez fue llamada por Bad Bunny "la mujer más sexy del planeta", y con la foto en bikini que subió, más de uno estuvo de acuerdo con el cantante.La también actriz tiene 52 años de edad y sigue dejando 'impactados' a quienes la ven con esos diminutos trajes, pues se le nota la disciplina, el ejercicio y la buena vida.La foto superó los dos millones de "Me gusta" en poco tiempo, y muestra a una JLo segura de sí misma y muy fashionista, pues lo que no se quitó son las gafas.La poderosa estrella estaría comprometida con su pareja el ex beisbolista Álex Rodríguez, pues en el segundo partido de las Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Red Sox de Boston, se dejó ver con ostentosa sortija de diamantes que el jugador le obsequió.La neoyorquina de ascendencia boricua estrenará el 21 de diciembre su comedia titulada Second Act. La mujer ha logrado crear un verdadero imperio y su imagen es una de las más influyentes en el mundo de la música, la cultura pop y la moda.