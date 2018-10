De dos a tres años por todo el mundo



Los integrantes de la banda de rock Kiss dijeron que comenzarán su última gira de conciertos en enero porque quieren despedirse de los escenarios con una presentación espectacular como las que han emocionado al público durante su carrera de 45 años mientras todavía puedan hacerlo.Conocidos por su maquillaje, peinados y vestuarios extravagantes, Kiss fue una de las mejores bandas de la década de 1970 que brilló con éxitos como "Rock and Roll All Nite"."Cuán patético y triste sería ver la banda, y han visto muchas de ellas, (donde) recuerdas sus días de gloria y están ahí demasiado tiempo", dijo el cantante y bajista Gene Simmons, de 69 años."Tenemos demasiado orgullo y respeto por nosotros mismos, y demasiado amor por nuestros fans, como para no estar a la altura de nuestro mandato autoimpuesto", agregó. "Ustedes querían lo mejor, tuvieron lo mejor, el mejor grupo del mundo", agregó.La gira "End of the Road" ("Fin del Camino") comenzará el 31 de enero en Vancouver. Se espera que dure de dos a tres años y que se extienda por todo el mundo, dijo Simmons.Kiss vendió más de 100 millones de álbumes durante su carrera. Fue un antecesor de grupos de heavy metal de la década de 1980 como Motley Crue. Actualmente la banda tiene dos miembros originales, Simmons y el cantante y guitarrista Paul Stanley, además del guitarrista Tommy Thayer y el baterista Eric Singer.