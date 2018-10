FOTO: Madonna llama 'rubia' a Maluma y éste le contesta con misterioso mensaje

La cantante estadounidenseestá causando sensación en lasluego de que llamara "rubia" al reguetonero colombianotras su cambió de look, lo que desató que los usuarios reaccionaran con humor en Instagram. Incluso el mismo reguetonero no se aguantó las ganas de contestar el comentario de La Reina del Pop.Y es que hace más de una semana el cantante colombiano sorprendió con su cambio de imagen, ya que decidió pintarse de rubio el cabello.

Maluma. Imagen: Instagram oficial

"Rubia estás trabajando!", posteó Madonna en la cuenta del reguetonero, provocando que la gente lo tomara con humor.

Ese cambio no pudo pasar desapercibido por sus seguidores, pero tampoco para La Reina del Pop, quien sorprendió con su comentario hacia el intérprete de "Felices los 4".Orgulloso de su nuevo look, Maluma posteó una fotografía en su cuenta de Instagram donde"Momentos mágicos", escribió el reguetonero junto a la imagen, que de inmediato provocó una serie de reacciones, pero la que más llamó la atención sin lugar a dudas fue la de Madonna.El reguetonero no podía ignorar el mensaje de la intérprete de "Vogue".

Maluma. Imagen: Instagram oficial

Sigue leyendo:

"¿Madonna, qué crees? respondió Maluma a "La Reina del Pop".El post lleva más de 560 mil Me gusta.