VIDEO: Maluma hace berrinche en pleno programa de 'La Voz México'

Sigue leyendo:

Este domingo terminaron lasy hubo reclamos del público por la selección de los últimos participantes en redes sociales, berrinches y ex concursantes de formatos similares que vuelven a aplicar y quedan. También se vivió eldel programa,. A continuación te compartimos las seis cosas que sobresalieron de esta edición.Fue el reclamo del público en redes sociales cuando apareció en escenario cantando con su potente voz pero ninguno de los coaches volteó su silla., como sí lo hicieron con otros concursantes que hasta los coaches dijeron, no tienen la gran voz.“Realmente tú no cantas tan bien, pero para mí pesa más que el cantar bien, ser arriesgado y tener personalidad, yo quiero demostrarle al mundo entero el poder que tienen las mujeres porque no es una mentira que las mujeres en diferentes géneros musicales han sido muy rechazadas y yo quiero cambiar eso”, dijo Maluma cuando volteó su silla por la joven concursante. Las críticas en redes sociales se hicieron presentes por su forma “afresada” de hablar.De La Voz España a La Voz México. Este domingo,. El joven escogió a Anitta como guía. Como él, varios ex concursantes de programas de canto han asistido a La Voz con buenos resultados, entre ellos, quien estuviera en La Academia, y, concursante deDelian fue el único concursante que hizo que Anitta dejara su silla y se pusiera de rodillas ante él. El concursante de San Diego, California estaba entre ella y Maluma, pero al final se decidió por la brasileña.Tras robarle al concursante,y hasta dijo que el programa debería llamarse La voz contra Maluma. El cantante se hizo bolita en el escenario consolado por Carlos Rivera y Natalia, quien aprovechó para decirle “qué buenas nalgas tienes”.Dos de las voces más impactantes de las audiciones se unieron para cantar, recién terminada la primera etapa, “Nessum Dorma”. El resultado fue que Natalia Jiménez lloró, pero no será hasta la otra semana cuando se sepa quién de las dos tiene que dejar la competencia.Aquí el video.