Con estos trucos puedes ahorrar miles de pesos al año

1. Comparte tu cuenta de Netflix o Spotify

2. Usa el transporte público, pero no demasiado

3. Mirar bien las ofertas de los supermercados antes de comprar

4. Apaga la luz cuando no la utilices

5. Usar el método del sobre

No te pierdas:

Para algunas personas,puede parecer una utopía. Sin embargo, reservar una parte de loss es el único modo (junto con la lotería o una herencia) de asegurarse un remanente para un momentocomplicado.Por ello, aquí te damospara que ahorres, sin quebrar en el intento:No es necesario vivir ajeno a las últimas series de moda o tener que soportar decenas de anuncios cada vez que escuchas música.La mayor parte de plataformas online, tanto de música como de cine o televisión, cuentan con paquetes en los que se pueden tener varios perfiles.Imagina, si compartes tu cuenta de Spotify con otras 5 personas (el plan familiar incluye hasta 6 miembros), pagarán entre todos 149 pesos al mes, podrían dividirse las cuentas o rotarse las fechas de pago, así en vez de que cada mes pagues 99 pesos sólo por tu cuenta, sólo desembolsarás 149 pesos dos veces al año; tu ahorro será de 890 pesos.El gasto en transporte público es, para la mayoría, indispensable. Los expertos lo denominan "gasto hormiga" porque se hace cotidianamente y sin plantear si merece la pena, lo que en realidad depende de la cantidad de viajes que hagamos.En tu día al menos gastas 2 veces, una para ir al trabajo o escuela y el regreso. Posiblemente, a estos viajes les sumes si cada día sales te transportas a una salida al cine y el regreso (si no lo haces en taxi).Podrías cambiar tus distracciones de vez en cuando y en vez de tomar el autobús, caminar, andar en bicicleta o pedirle a alguien de tus compañeros que te de un aventón.Aunque te parezca fácil comprar todo en una misma tienda, déjame decirte que no. Antes de hacer tu despensa y gasta cientos de pesos, compara las ofertas y precios en otros supermercados y tenlo presente para tus futuras compras.Créeme, si te aprendes dónde conseguir ciertos productos más baratos (incluyendo tiendas genéricas) tu cuenta bancaria lo reflejará.¿Te parece muy necesario que tu televisor o tu microondas se queden conectados toda la noche cuando no los utilizas?, si contestaste que no, entonces no hay nada más qué decir, desenchúfalos cada noche y deja de gastar de más.Aquí ten en cuenta que estar desconectando cada aparato será cansado para ti y posiblemente hasta en un punto te de flojera y prefieras que se queden conectados, pues como evita esto y consigue un multienchufe.Si en conectas tu televisor, cable y bocinas a una misma torreta, te será más fácil hacerlo todo de una sola vez.Aunque te parezca anticuado, esta práctica podría ayudarte más de lo que crees.Una buena forma de administrar nuestros gastos es mediante el llamado método del sobre. Para ello, lo primero que debemos hacer es decir cuánto dinero vamos a destinar a cada uno de los gastos que tenemos.Después, guardarlo en un sobre específico para cada uno de esos gastos e ir usando el presupuesto de cada sobre para su fin. En caso de que se acabe uno de los sobres, no se puede usar el dinero de los otros y habrá que decantarse por actividades que no supongan un desembolso económico.