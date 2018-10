‘López Obrador sí es un peligro para México’: senadores del PAN

“Presentaremos (este martes en el Senado) un exhorto al Presidente electo para pedirle que reconsidere (sobre la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco); y, segundo, que cualquier otra consulta ciudadana sea con legalidad”, señaló en entrevista la senadora leonesa Alejandra Reynoso Sánchez.

“No debiera ser vinculante (la consulta realizada) porque no tiene sustento jurídico, no tiene un orden, una lógica, es una burla, no puede ser democrático aquello que no está bajo la legalidad”, enfatizó.

Una ‘ocurrencia’



“Lo que hizo fue utilizar a los ciudadanos que generosamente fueron a votar para evadir una responsabilidad... espero que en 30 días que restan para que asuma la Presidencia pueda ver con seriedad su responsabilidad, lo que implica ser Presidente y que no se burle de los mexicanos”, dijo.

'Peligro para México'



“Más allá de posturas partidistas, cuando se advirtía que López Obrador podía ser un peligro para México no era solamente una contracampaña, era una preocupación con sustentento, y hoy lo estamos viendo”.



“Está a tiempo, no es un acto de autoridad, puede recapacitar”, pidió el panista leonés.

Faltó legalidad a consulta

La decisión de cancelar la obra delen marcha en“es una burla” y evidencia queacusan legisladores delLa panista leonesa calificó la consulta aplicada como una ocurrencia dey su equipo.Enfatizó que hace una semana se planteó en el Senado un debate sobre lalo rechazó: “No quieren debatir, no quieren dialogar, y están metidos en su burbuja de ocurrencias”.Respecto al mismo tema, el diputado federalopinó:Criticó que la decisión basada en una cuestionable consulta “manda un mensaje muy grave del tipo de gobierno en que se puede convertir el de López Obrador”, además de la falta de certeza para las inversiones en México y el tirar por la borda unade un proyecto en marcha.El Secretario de lade la Cámara de Diputados preguntó “¿qué va a pasar con la base de operación de la Fuerza Aérea en?, no puede estar un aeropuerto comercial junto con una base militar, y habrá que hacer ahora instalaciones para sustituir esa base”.Manifestó que el método de una consulta ciudadano, el PAN lo respalda y fue el entonces presidente de Méxicoquien envió la iniciativa para reglamentarlo. Pero lo que ahora se hizo pasó por alto el respeto a la ley y a los poderes tanto Legislativo como Judicial.Además de que la consulta ciudadana debe de aplicarse para decidir antes sobre losy no cuando ya tienen un avance importante, sea cual sea el origen partidista del gobierno que los inicie.Ambos consideraron que la decisión ponea losy concluyeron que la consulta no tiene elementos metodológicos para considerarla