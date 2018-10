PRI no cargará con desprestigios, quien deba responder a la justicia, que lo haga: Perusquía

Y agregó que “de ninguna manera el partido está dispuesto a cargar con desprestigio derivado de ciertos personajes. Quien tenga algo que responder a la justicia, lo tendrán que hacer, por supuesto”.

Elno cargará con elderivado de las conductas de ciertos personajes, como elacusado del delito de peculado.Por ello, "quien tenga algo quelo tendrá que hacer", opinó, coordinadora de la bancada del PRI en el, luego de revelarse máscon la detención del ex Secretario de Finanzas del Municipio, acusado depor 10 millones de pesos.En entrevista, la Legisladora tricolor consideró que si hay elementos para señalar posibles actos de corrupción de algún funcionario "que sea parte de nuestras filas, se debe actuar con estricto apego a la Ley, y donde haya responsabilidades, que se castiguen esas faltas", indicó.Hace unos días, la medida cautelar de prisión preventiva para el ex alcalde de Mineral de la Reforma, fue modificada, toda vez que el ex funcionario está hospitalizado. Por ello, el proceso legal lo enfrenta desde el hospital privado Sanatorio Ortega.No obstante, el pasado domingo el ex secretario de finanzas de Mineral de la Reforma, J.A.C.E., acusado por el delito de peculado, fue detenido y horas después puesto en libertad condicionada, ya que no le impusieron prisión preventiva como medida cautelar.