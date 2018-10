El origen

El acervo

Diego Rivera



“Esa obra vino con el acervo que tenía Jesús Rodríguez Gaona. Diego Rivera en vida se la quería comprar y hasta le daba otras obras a cambio, porque era de sus primeras obras cuando tenía unos 17 años. Es una acuarela sobre papel que representa una escena de la intervención francesa en México”, detalló Gerardo Partido Vite, director cultural de este museo.



Sin embargo, no hay certeza total del estado de este acervo. “Tenemos que hacer una revisión del material y la situación del acervo, un dictamen. Anualmente estamos conservando la obra, no precisamente restaurar, sin embargo tenemos conservada la obra, pero sí necesitamos un dictamen para revisar el estado en que está y considerar su tratamiento”, dijo el director.

Espacio pendiente



“Estamos diseñando un área específica para que quede el acervo concentrado. Parte de ella estaría exhibida y estaríamos haciendo la rotación. Tenemos el espacio de Pedro Moreno, pero no ha concluido la obra, la parte alta queda todavía por acondicionarse, para una vez lista dedicar algunas salas a autores con los que se cuenta”, detalló Partida.



“Nosotros hemos propuesto que la Presidencia absorba el costo de estas obras; sin embargo, la Presidencia tiene otros criterios”, añadió.

Las sedes

Eltiene entre supara exhibición una, pero que por falta de recursos para abrir más espacios, esta y otras obras más no están a la vista del público.El museopara ampliar sus espacios y mostrar las piezas que tiene.Además no hay certeza del estado en el que se encuentran las obras de arte y el valor actual que pudieran tener, pues es requerido un diagnóstico y evaluación de su acervo.Esteseen, después de que el gobierno local adquiriera obras del, además del, cuya viuda puso a la venta las obras que tenía el político en su poder.Estas piezas inicialmentepero finalmente se decidió abrir elAl paso de los años se iniciaron las exposiciones temporales, pero también se daba la donación de más obra.Hasta julio de 2018, el acervo de este museo consta de un total de 457 piezas, entre las que destacan más de. Todos ellos reconocidos incluso internacionalmente.Hay también autores de la época colonial, como, cuyas obras resaltan por su valor histórico y artístico.Pero, además, se cuenta con un trabajo de, que aunque ya ha estado en exhibición, no es posible que permanezca para su apreciación por los visitantes.Entre las obras que tiene el museo, predomina la, pero también hay. En el caso específico de la pintura, la mayor parte son, pero también, detalló Partido Vite.El museo cuenta con dos sedes. Una en la, a un costado del Teatro Doblado, y otra en, casi esquina con Donato Guerra, donde hay un área sin concluir.El recurso que se requiere para esta obra es de 3.5 millones de pesos, que equivalen al doble de lo invertido para renovar la iluminación de la Fuente de los Leones en 2017, la cual ya presenta fallas.En la sede de Pedro Moreno, actualmente son casi 220 metros cuadrados los que se usan para exhibición en planta baja; mientras que en la de Hermanos Aldama son unos 150 metros cuadrados, y de concretarse la obra pendiente, se tendrían cerca de 180 metros cuadrados más.Otro beneficio que podría llegar con la obra, es el incremento en visitas. En 2017 el promedio de visitantes diarios fue de 73, mientras que el Museo de Arte e Historia de Guanajuato en ese mismo año tuvo un promedio de mil 300 visitantes diarios.

