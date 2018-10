Asteriscos 81

10-30-2018***El incumplimiento de compromisos marca ya la gestión de Raúl Camacho Baños como presidente municipal de Mineral de la Reforma, quien hace un año prometió la construcción de un mercado para el fraccionamiento Los Tuzos, donde unos cuatro mil colonos avalan la instalación de un centro de abasto acorde a la demanda, pero hasta el momento continúan esperando.***La tribuna del Congreso del Estado de Hidalgo fue convertida ayer en diván de psicólogo, ya que la diputada morenista Corina Martínez subió a narrar cómo vivió la celebración del Día de Muertos durante su infancia y para rematar tan extraña intervención le dio por entonar, o desentonar más bien, una canción que decía: levántate alma cristiana, despierta si estás dormida…***Y en el reparto por las Comisiones legislativas, Morena habría logrado las 17 más importantes, entre ellas: Inspectora, Legislación, Hacienda, Instructora, Derechos Humanos, Seguridad y Transparencia. El PRI las de Medio Ambiente, Población, Pueblos Indígenas, Planeación y Gobernación, mientras que para PAN, PES, PRD, PT y Nueva Alianza las ocho Comisiones restantes.***Continúan los problemas en la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde trabajadores inconformes con la actuación de su titular Juan José Arias Orozco colocaron mantas para denunciar que son víctimas de intimidación y también para exigir respeto a sus condiciones generales de trabajo. El problema no es nuevo pero se recrudece.***Una vez modificadas las medidas cautelares para Filiberto Hernández, ex alcalde de Mineral de la Reforma (quien podrá seguir su proceso desde una cama de hospital a través de videoconferencia), así como para Álvaro Cornejo, ex tesorero municipal (que enfrenta su proceso en libertad) veremos qué suerte tocará para Alberto Monzalvo, ex síndico procurador hacendario.***