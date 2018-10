“Este primer paso únicamente tiene que ver con el salario del Alcalde, también los integrantes del Ayuntamiento de todas las fuerzas han manifestado una voluntad positiva; sin embargo, están revisando en la Comisión de Hacienda este tema de acatarse a la recomendación del Congreso, todavía no está decidido pero la voluntad de ellos existe y seguramente también se dará paso a eso”.

Reconocen abogados a Gustavo Rodríguez

A Guanajuato le faltan policías federales, estatales y municipales. El estado de fuerza es limitado. En el sexenio deel número de policías aumentó de unos mil 200 a los 3 mil, pero la entidad sigue estando entre las de menor tasa de elementos estatales, ya se les dijo INEGI.En los municipios la situación es crítica. De ocho mil pasaron a menos de seis mil en un sexenio. En promedio en los municipios del estado tienen 1.59 policías por cada mil habitantes, y la cantidad de policías necesarios -de acuerdo a parámetros internacionales- es de al menos 2.89 por cada mil.En León hace rato que no rebasan los mil 500 policías cuando necesitan al menos del doble. En el “golpe de timón” para la Seguridad un gran reto es la formación de más y mejores policías. ¿Qué van a hacer? Falta lo respondan el góber; el secretario de Seguridad,; y los alcaldes.En Silao ya dimos cuenta de una palomita que se sacó el alcaldeal someter en su primer día de mandato a la aprobación del Ayuntamiento la reducción de salario de $161 mil brutos al mes a $89 mil, un 81% menos, para quedar dentro del tope máximo que recomienda el Congreso del Estado.Lo cuestionable es que el resto del Ayuntamiento votó la propuesta del Alcalde pero ninguno se atrevió a meter la ‘tijera’ a sus propios ingresos que exceden lo recomendado en mayor porcentaje que el que tenía el Alcalde. Los regidores reciben $82,981 brutos al mes y el Síndico $92,744, con lo cual, dice el Congreso, están por arriba en un ¡107% y 108%!, pero ellos tranquilos pues aún lo están revisando.Lo anterior llega al absurdo pues que el actual salario bruto del Síndico de Silao (de nombre) es mayor que el del Alcalde luego de la reducción, y el de los 10 regidores (que son cuatro panistas, tres de Morena, dos del PRI y uno del Partido Verde) es casi igual que el de. El Alcalde guarda las formas cuando se le pregunta para no confrontarse con el Ayuntamiento.Así lo explicaLuego de su aventura de campaña por la Alcaldía de León, el dirigente estatal del Partido Verde,, ya está de lleno de regreso en la conducción del partido rumbo al 2021 y la principal tarea será la de activar a los 32 comités municipales que tienen vigentes y echar a andar donde no hay estructura. Por ejemplo, el sábado pasado nombró coordinador en Silao aEl Verde también prepara un video con el testimonio de mujeres candidatas a alcaldías y diputaciones de varias regiones (entre ellas claro sus diputadas leonesas local y federal,) para compartir su experiencia de su incursión en la política y animar a más mujeres.hará una gira regional lo que resta del año para invitar a sumar perfiles de mujeres al partido y con tiempo preparar a quienes tengan ‘madera’ para buscar alguna candidatura, lo que no quieren es que les alcance la elección del 2021 y tengan que postular candidatas ‘sacadas de la manga’.La otra tarea es definir una Agenda Verde común para sus representantes (dos diputados locales, una federal, dos alcaldes en San Felipe y Apaseo el Grande, y 30 regidores) a presentarse en enero con acciones concretas en tres ejes: Seguridad y Ciudadanía, Medio Ambiente y Bienestar Social.El Verde redujo sus posiciones en los ayuntamientos, de poco más de 40 regidores a 30, pero los quieren organizados, para eso ya nombraron al exregidor leonés,, su coordinador.En el marco de la Convención Nacional de Abogados, celebrada el fin de semana en León, la Academia Mexicana de Derecho (AMD) ‘Juan Velázquez’, nombró como miembro distinguido de la asociación al exsecretario de Gobierno de Guanajuato y exprocurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato,en reconocimiento a su trayectoria profesional.En la fotografía con el presidente de la AMDy el vicepresidente