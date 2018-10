Una bofetada a la Nación

He dedicado gran parte de mi vida al estudio de la historia de México y no recuerdo el nombre de ningún presidente electo o en funciones, que se burlara abiertamente y en términos tan infamantes de la inteligencia nacional con independencia de la magnitud que el lector quisiera concederle a este último enunciado.ha venido distrayendo en los últimos dos meses a la sociedad mexicana con el, un proyecto indispensable e inaplazable que reportaría beneficios irrefutables al país, en lugar de explicar su estrategia para resolver los complejos problemas nacionales, aportar las claves para, proponer su táctica para, crear cientos de miles de, atacar la informalidad y la, así como elaborar planes para financiar el pago de los crecientes intereses de lay enfrentar la amenaza ya presente derivada de la robotización, entre otras acechanzas que deberían alarmar al nuevo gobierno. ¿Por qué entonces, crear una espesa cortina de humo en esta coyuntura que debería aprovecharse para crear estabilidad y certidumbre y no zozobra, si es que en realidad desea convertirse en el mejor presidente de la historia de México?¿A la “honestidad valiente” le es irrelevante que la consulta sea ilegal de acuerdo al artículo 35 de la Constitución? ¿No importa que la, la, el, la, la, el, el, el, entre muchas otras autoridades aeronáuticas más, hayan aprobado ely descartado el de? Si quienes nos oponemos a la consulta, según él, somos “corruptos”, ¿cómo calificar entonces a quien abusa de la ignorancia y de la buena fe de la ciudadanía al llamarla a tomar una decisión cuyas consecuencias desconoce?Launa burda manipulación practicada por quien se erigió como el patriótico y luminoso defensor de la legitimidad electoral, constituye una estafa desde el sitio Mexicodecide.com, porque no funciona, los interesados pueden votar cuantas veces les venga en gana y la tinta, supuestamente indeleble para impedir posteriores sufragios, se borra de inmediato. El voto no es secreto, las casillas fueron colocadas tendenciosamente en municipios de concentración morenista, sin tomar en cuenta a quienes sí utilizan los servicios aéreos.es juez y parte. ¿Y si las últimas elecciones hubieran sido organizadas como la actual consulta y hubieran ganado…?¿Más? ¡Sí, claro! Las casas encuestadoras y diarios como, entre otros más, confirmaron a través de encuestas de opinión, la posición mayoritaria ciudadana deconclusión compartida con diversas organizaciones de reconocido prestigio internacional, como, empresa especializada en dichos temas, entre otros tantos más.Ni la opinión de expertos mexicanos y extranjeros ni la de las cámaras, asociaciones, centros, corporaciones, organizaciones, colegios y otras autoridades aeronáuticas más, ni las encuestas ni las posiciones de peritos publicadas en los diarios, lograron hacer entrar en razón ay a su futuro Secretario de Comunicaciones, este último, ya acusado de. No importaron los probables litigios entre empresas y gobierno ni contó la imposibilidad de amortizar los, ni alarmó el daño a la imagen pública de la próxima Administración renuente a cumplir los contratos ya firmados ni preocupan los obstáculos futuros para obtener financiamiento exterior para construir elni se consideró el costo de la incertidumbre económica que podría aumentar las tasas de interés de la, con lo cual se podría desfondar el próximo gobierno. Ningún argumento conmovió aSegún la opinión de quien suscribe esta columna,ha descubierto una abundante fuente de diversión al comprobar el revuelo nacional originado en sus declaraciones en los medios de difusión y le produce una intensa alegría jugar con la incertidumbre pública como si México fuera su juguete favorito. Una prueba de su inmensa dicha consiste en observar sus fotografías exhibiendo enormes sonrisas sin ostentar la menor preocupación, así como la inmensa felicidad que mostró al votar en blanco con el propósito de exhibir una ridícula, como inexistente objetividad. Él es el, manda en el país, hace lo que desea y lo demuestra con la presente consulta…El lunesanunciará a los medios que el proyecto en Texcoco va a culminarse y la consulta será desechada, porque finalmente la iniciativa privada se hará cargo de la obra sin la necesidad de invertir recursos públicos, obstáculo que, en buena parte había justificado la llamada “consulta”.Si ya se había decidido continuar con el, ¿cuál era la necesidad de jugar con la opinión pública y mentir con el insultante argumento de que el pueblo es sabio y experto también en cuestiones aeronáuticas? ¿Por qué tener en jaque al país, a las calificadoras y a la? ¿Tenemos acaso a un presidente travieso y juguetón con todos nosotros, un político que apuesta en forma insensata su capital político movido por una sorprendente y novedosa proclividad egocéntrica, hasta ahora desconocida en él?Si todo estaba resuelto de antemano y se jugó con la opinión pública yva, malo, muy malo; ahora bien, si no se trató de una burla yva, bienvenidos entonces a otro sexenio sin palabra de honor, en el que se ignorará la fuerza impulsora de las razones y de la realidad. El “error de octubre” de cualquier forma ya se dio y consistió en el anuncio de la destrucción ética de la, una bofetada a la Nación…