El precio de garantía y la corrupción

Respeto a Sergio Sarmiento, pero no comparto su descalificación del sistema de precios de garantía propuesto por AMLO, el cual considero justo y estratégico para garantizar autosuficiencia alimentaria,… si se hace bien.R- Guauuu, mi Santias, no por hacerte menos, pero a mí me parece más chinguetas Sergio que tú, además de más culto, inteligente e instruido. Siento mucho si te incomodo, pero amistad es sinceridad y los perros somos el mejor amigo del hombre.S- No Rufo, la verdad no me incomoda y el solo hecho de compararme con Sergio lo agradezco. Sin embargo, me doy el lujo de tener mi propia opinión y eventualmente disentir de quienes parecen conocer la verdad; y me explico: El modelo neoliberal de libre competencia tiene al campo mexicano postrado en la pobreza y el abandono y es una de las causas princípiales de desintegración social y familiar que se manifiesta con la migración y que está llevando a México en un camino de autodestrucción y dependencia. La competencia del campo mexicano vs los productores norteamericanos, ha sido desde un inicio desigual e injusta, no solo por el diferencial tecnológico y económico, sino por las propias políticas gringas para “disfrazar” subsidios que dejan en estado de indefensión a nuestros agricultores y campesinos con el consecuente abandono del campo y la dependencia alimentaria, lo que nos deja de rodillas ante intereses políticos y económicos ajenos a México.¡Despertemos!, la pérdida de poder y control mundial de los Estados Unidos, su impagable deuda externa, la caída del dólar, el crecimiento bélico de Rusia y la política trumpista de cerrarse, ponen al mundo en riesgo de una guerra comercial y/o bélica que ya estamos viendo (USA-Israel vs China y Rusia). En adición, la caída del modelo neoliberal ha llevado a la quiebra a países, pérdida de soberanía, el encogimiento de mercados, desempleo, quebranto de poder adquisitivo a nivel mundial y como consecuencia, desempleo y pobreza, con un impacto ambiental negativo y un deterioro criminal del planeta, que más temprano que tarde generará hambruna.¡Entendamos!, en un futuro cercano: un pueblo que no produce sus alimentos, no será un pueblo libre.R- Auuu, todo eso parece sustentar un necesario cambio de rumbo, mi Santias, pero no hay manera de que esa propuesta llegue a buen término con los niveles de corrupción que nos aquejan, cito a Sarmiento en El Siglo, de Durango: “…Conasupo, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la creó Gustavo Díaz Ordaz (ese presidente que los políticos de hoy quieren borrar de la historia) en 1965 y se convirtió en la institución insignia de la política alimentaria del viejo PRI. Fue un foco de corrupción y de pérdidas enormes… Ignacio Ovalle, secretario particular de Luis Echeverría y director del Instituto Nacional Indigenista con José López Portillo, donde conoció a un joven Andrés Manuel López Obrador, fue director de Conasupo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde ese cargo lanzó los "tortivales", bonos para entregar tortillas a familias pobres y asegurar su lealtad al PRI. Hoy Ovalle regresa a la política con López Obrador como titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, una institución que asumirá las responsabilidades de Diconsa y Liconsa y que busca convertirse en una nueva Conasupo. Junto con los precios de garantía, este Segalmex, que recuerda el viejo SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, de José López Portillo, marca el retorno a un sistema de subsidios y precios de garantía que pretendió hacer a México autosuficiente en alimentos, pero que solo sirvió para comprar votos, generar corrupción y empobrecer el campo mexicano.”… No tengo manera de garantizar a Sergio que con Andrés Manuel e Ignacio Ovalle no habrá corrupción, de hecho tengo las mismas dudas con Monreal en el congreso, con Jimenez Espriú en Obras Públicas, con Ebrard como Canciller y con Bartlett en CFE, pero aún así, el riesgo de dependencia alimentaria y seguir con el modelo neoliberal depredador e inmoral es mayor; y si lo pensamos con calma, es de sentido común garantizar a nuestros agricultores y campesinos el derecho a una vida digna a través de un precio de garantía que de la certeza de recuperar costos de producción y tener un remanente para vivir que les motive a trabajar el campo. La competencia descarnada promovida por quienes tienen ventajas competitivas y aceptada por gobiernos de México, es autodestructiva y depender de terceros para alimentar al pueblo de México, ¡una estupidez supina! En mi opinión, quienes aceptaron en tratados comerciales cancelar el precio de garantía, traicionaron a México al dejarnos en desventaja y amarrados de manos para garantizar la producción de alimentos para los mexicanos.R- Guarraguauuu, mi Santias; visto así me inclino por la propuesta de Andrés Manuel para garantizar un precio a los productos del campo y alcanzar la autosuficiencia alimentaria, pero, teniendo en cuenta de que el modelo funcionaría si y solo sí, se maneja de forma honesta y eficaz, ello implica no politizar el modelo, no usarlo para fines electorales, criterios claros y justos para otorgar los precios de garantía y una estrategia inteligente sobre volúmenes, sectores y tierras a subsidiar con los precios de garantía, para que no sea un barril sin fondo. Por ello veo urgente apoyar al Presidente electo y a su equipo, si es que quieren escuchar, ya que errores en la implementación o en la operación, llevarían a los catastróficos escenarios descritos por Sergio Sarmiento, al recordarnos la historia de los modelos fallidos del priísmo ineficaz, manipulador y corrupto.S-…Así de sencillo.Un saludo, una reflexión.