Llegan a Atitalaquia madres de migrantes centroamericanos

¿Quiénes somos? las madres centroamericanas. ¿Por qué los buscamos?, porque los amamos. ¿Qué exigimos?, justicia.

La tarde de este lunes arribó a Atitalaquia la caravana de madres centroamericanas que recorren México en busca de sus hijos, los cuales desaparecieron en territorio nacional.



Con fotos de sus hijos y familiares, 26 madres originarias de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, recorren México para visibilizar el trato inhumano que reciben sus parientes en busca del llamado ‘sueño americano’.





Ana Enamorado, madre de Oscar Antonio López, desaparecido desde 2010 en Jalisco, contó que en casi ocho días que han estado en México, solo las autoridades de Tapachula han dialogado con ellas, pero no han tenido respuesta de nadie más.



La mujer hondureña, quién también es la coordinadora de la Caravana de Madres Migrantes, informó que en 14 años de actividad han localizado a 300 personas, de los más de 70 mil migrantes que se reportan como desaparecidos en nuestro país.





En esta caravana han tenido dos reencuentros y tienen programados dos más en lo que les resta de viaje, lo que permite dar paz a sus familias porque las mujeres regresan con la certeza de que sus hijos están bien.



Celebró que se haya ofrecido la posibilidad de que los migrantes tengan trabajo en México, ya que todos ellos salen de su país por proteger su vida y buscar mejores posibilidades.





Recalcó que de parte de las autoridades mexicanas no han recibido apoyo para buscar a sus familiares, por ello, cada año tienen la oportunidad de venir y buscar pistas que les permitan saber del paradero de aquellos con los que han perdido comunicación desde hace años.



Cada una de las mujeres que conforman la caravana tiene una historia que contar. Cada una busca a sus familiares y pide que México les dé un mejor trato, que se respeten los derechos y que no se aprovechen de las necesidades de aquellos que no tienen más opción que salir de su país, por desesperación o inseguridad.