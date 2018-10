La marca guanajuatense de calzado para caballeropresentó ocho looks en conjunto con la marca estadounidense de prendasdurante laExpositores, compradores y visitantes del encuentro especializado en la industria de la proveeduría del sector cuero calzado conocieron las propuestas nacionales de diseñadores, alineadas a las tendencias del mundo de la moda.Ideales para la temporada otoño-invierno se abrió la pasarela con una colección que le apostó a los botines para caballero en tonos café y negro, colores que también se apreciaron en modelos como Oxford, mocasines y monk.Estos estilos de calzado en piel se combinaron con outfits casuales que iban desde la mezclilla en pantalón acompañado de camisas de vestir, cazadoras y cardigans, hasta blazer con pantalón de vestir.La marca mexicana MX de la diseñadora guanajuatense Michelle Bedolla presentó propuestas para las damas con diseños de calzado de Patey Woman.En cuanto a las prendas la firma nacional mostró sus característicos diseños de tejido de punto en colores minimalistas en pantalones de pata de elefante y en corte tres cuartos por debajo de la rodilla.Vestidos y blusas con transparencias se hicieron presentes, algunas con cuello de tortuga. En el calzado los botines fueron recurrentes en diferentes materiales como pieles metálicas, gamuzas y charol.A manera de intermedio se presentó un video promocional de la Orquesta Infantil y Juvenil Imagina, obra social que recibirá apoyo por parte de Anpic, y la cual estará encargada de clausurar esta edición.El Laboratorio de Moda APIMEX encargado de investigar y recabar tendencias en las principales capitales de la moda como Milán, Nueva York y Londres, presentó una colección para caballero otoño-invierno 2019 -2020.La creativa Estefanía Hernández y su equipo presentaron ocho looks de botines y chamarras de piel como piezas principales.Las propuestas fueron incluyentes en gustos, para los caballeros conservadores y clásicos con chamarras y botines negros y otros tonos oscuros con algunas variaciones de aplicaciones que se alinearon con las tendencias de los mercados internacionales.Para cerrar la pasarela se apreciaron los diseños de Yoemor con calzado de Joel Salazar y su marca Luna Love Craft.Fieles a su sello de prendas con vuelos los diseños que presentaron en la feria de proveeduría no pudieron faltar.Outfits en estampados florales y lisos se lograron ver en vestidos largos, blusas y faldas largas donde el color verde en diferentes tonalidades fue el protagonista de la colección.Por su parte en el calzado las sandalias de tacón fueron las que predominaron en la muestra de moda algunas de ellas con tiras de piel que hacen una fusión con las alpargatas.Durante el evento el cantante y músico leonés León de Marco se encargó de amenizar el desfile en compañía de su agrupación.