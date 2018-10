Qué ingenuos. Hoy el equipo Verde tiene 16 puntos, le falta pelear nueve y está a lejanos seis de su cosecha que el semestre pasado lo dejó fuera (22). En un ejercicio rápido, ¿Con cuántos de los que llegaron para este campeonato, debe quedarse el León? Vámonos de abajo hacia arriba.



Tienes que hacer algo, Chucho. Van Landon, Morales, Barnes, Ramos, Andrade, Ríos, Burbano... ninguno te ha funcionado.

Seamos honestos, antes de que empezara el Apertura 2018,. Y cómo no,, con etiqueta de súper campeón,o al menos eso nos vendieron;, además del regreso de Leo ySiete altas, cuatro para una sólida columna vertebral y tres interesantes cambios o tipos por fuera.Tesillo, mmm… no, no ha marcado diferencia, en el mismo renglón de Burdisso, Novaretti, Botinelli, Canuto, etc, etc.. Leonel, obvio sí, es el canterano de más técnica en los últimos 10 o 15 años, pero hay que convencerlo de que puede ser ese sustituto de Montes.El andino llegó al último y ha mostrado destellos, tiene la calma y precisión que no tiene Cerato, vamos a esperarlo, total, se ha esperado a otros.al compromiso con la pelota, si Jesús Martínez es estricto y hace números, el colombiano debería dejar su lugar a alguien que sí haga cosas distintas.Finalmente, Walter, el de la lengua a la izquierda mal interpretada, un tipo que fue a Portugal a hacer goles, pero que no se quedó por razones del destino.23 años y mucho por aprender aún, debe quedarse, aunque la afición lo mate cada que agarre la pelota. Ni modo Walter, hiciste el gesto perfecto para convertirte en el blanco de la ira, frustración e impotencia de la hinchada.Un momento, me falta uno.Una pena “Taco”, Omar Mireles se te ha adelantado. En diciembre,, listo, ahora a buscarle, a tener un mejor ojo y a negociar, porque está claro que el presupuesto ya viene tocado.. Tiene que haber un alto a las goleadas en casa, a las humillaciones, a las carcajadas., se exhiben los unos a los otros, se insultan, se señalan y se avientan la culpa.PD: Si te dieran a elegir entre un mejor equipo o un nuevo estadio, ¿qué elegirías?