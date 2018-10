La conversación se expuso ante las redes sociales. FOTO: Tomada de Google.



La polémica estalló cuando un joven británico publicó a modo de denuncia una conversación con el cantante Aleks Syntek, de 49 años de edad, quien lo llamó "lindo" y "sexy".Aunque el cantante ofreció una explicación ante los medios, su esposa Karen Coronado se enojó, relata TVNotas, e incluso lo habría corrido de la casa, aunque se dice que él le rogó para no irse.Un amigo del cantante dijo al medio que este no fue el año del cantante, pues lo despidieron como embajador de la UNICEF, lo atacaron por sus comentarios contra el reggaetón y se peleó con cibernautas.Al parecer ella enfureció porque se trata del padre de sus hijos y Aleks contactó nuevamente al joven para pedirle que borrara los mensajes porque tiene una familia a la que ponía en peligro.Como ya se sabe, el cantante dijo que utilizó dos palabras en inglés que se pudieron malinterpretar y que platicó con alguien que no conocía, cosas que fueron un error.La cosa es que ahora el cantante y su esposa estarían en terapia de pareja, cosa que se dice, no está funcionando pues ya hasta dormirían en camas separadas ante el enojo de ella.