Emma Coronel. FOTO: Tomada de Primera Vuelta Tamaulipas.

La modelo fue confundida con Emma Coronel por la difusión que se hizo en una cuenta apócrifa. FOTO: Instagram.

Vanessa Gurrola. FOTOS: Instagram.

Coronel asegura que 'no presume' en redes sociales

Emma Coronel en la fiesta de sus hijas. FOTO: Especial.

Emma Coronel, la esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se vuelve noticia cada vez que se 'filtra' o publica alguna declaración, video o foto relacionados con su vida personal.En redes sociales se viralizó una foto que se aseguraba que era de ella, aunque la cuenta habría sido creada por otra persona pues los abogados de Coronel ya han declarado que ella no tiene cuentas de redes sociales.Y en efecto, la chica en la foto con el bikini negro no es Emma Coronel, sino Vanessa Gurrola, una modelo con 176 mil seguidores en su cuenta de Instagram.Vanessa no se ha pronunciado sobre la confusión, pero los medios han destacado el gran parecido que tiene con la esposa del capo, cuyos abogados insisten, cualquier cuenta que aparezca "de Coronel" es apócrifa.En septiembre se difundió una fotografía y video de la fiesta con temática de 'Barbie' por el cumpleaños 7 de las hijas de "El Chapo".En esa ocasión la de la foto sí era Emma Coronel, y se captaron los detalles con los que se hizo la celebración, aunque la joven ha asegurado en entrevistas que no presume lujos ni fiestas en las redes sociales.